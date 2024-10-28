Этот знакомый кроссовер с надежным мотором стоит дешевле «китайцев»

В России поступили в продажу новые Skoda Kamiq из КНР по цене от 2,6 млн рублей

Компактные кроссоверы Skoda Kamiq продолжают поставлять в Россию из Китая по параллельному импорту. В конце октября самый дешевый экземпляр стоил 2 577 000 рублей. За эту сумму компания из Владивостока готова привезти под заказ машину в комплектации Comfort в течение 3-8 недель.

Skoda Kamiq

Под капотом этого кроссовера 1,5-литровый атмосферник мощностью 112 л. с., 6-ступенчатая АКП. Привод передний. У автомобиля 6 подушек безопасности, медиасистема с крупным сенсорным экраном, камера заднего вида, климат-контроль, круиз-контроль, кожаный салон и другие опции.

Интерьер Skoda Kamiq

Дилер из Воронежа продает Skoda Kamiq из наличия в комплектации GT за 2,69 млн рублей. Оснащение машины примерно такое же, но при этом у версии GT двухцветный кузов (черно-белый) и «спортивные» передние кресла с усиленной боковой поддержкой.

Аналогичные авто у других дилеров стоят дороже. При этом техника точно такая же, как у самого дешевого экземпляра.

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Источник: Автоновости дня