Самые любимые и надежные: с этими машинами владельцы не расстаются десятилетиями

Топ-10 автомобилей, которыми владеют как минимум 15 лет

Некоторые модели автомобилей находятся в «одних руках» долгие годы. Что это за машины, выяснили эксперты автомобильного портала iSeeCars.

Они проанализировали более 929 000 автомобилей, выпущенных в период с 1981 по 2009 год, чтобы определить, какие из них дольше всего остаются у своих первых владельцев. Выяснилось, что самые преданные хозяева у машин марки Toyota.

Toyota Highlander Hybrid

Чтобы человек захотел владеть автомобилем 15 лет и более, от техники потребуются надежность, практичность и топливная экономичность: этими качествами обладают все эти автомобили, сообщил исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр.

Возглавил рейтинг самых «любимых» авто кроссовер Toyota Highlander в гибридном исполнении. Около 7% этих машин находятся у своих первых владельцев больше 15 лет, что в 1,9 раза больше по сравнению со средним сроком владения.

Toyota Camry Hybrid

Далее следует бизнес-седан Toyota Camry Hybrid. 6,9% этих автомобилей старше 15 лет остаются у своих первых владельцев. В случае с топливным кроссовером Toyota Highlander этот показатель составляет 6,6%, что позволило модели занять третье место в рейтинге.

На четвертой и пятой строчках находятся еще две модели Toyota: пикап Tacoma и гибрид Prius с показателями 6,4% и 6,3% соответственно.

Топ-10 автомобилей, которыми владеют как минимум 15 лет

Toyota Highlander Hybrid

Toyota Camry Hybrid

Toyota Highlander

Toyota Tacoma

Toyota Prius

Honda CR-V

Ford Escape Hybrid

Toyota RAV4

Lexus IS 350

Nissan Versa

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Источник: iSeeCars