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Самые любимые и надежные: с этими машинами владельцы не расстаются десятилетиями

Топ-10 автомобилей, которыми владеют как минимум 15 лет

Некоторые модели автомобилей находятся в «одних руках» долгие годы. Что это за машины, выяснили эксперты автомобильного портала iSeeCars.

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Они проанализировали более 929 000 автомобилей, выпущенных в период с 1981 по 2009 год, чтобы определить, какие из них дольше всего остаются у своих первых владельцев. Выяснилось, что самые преданные хозяева у машин марки Toyota.

Toyota Highlander Hybrid
Toyota Highlander Hybrid

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Чтобы человек захотел владеть автомобилем 15 лет и более, от техники потребуются надежность, практичность и топливная экономичность: этими качествами обладают все эти автомобили, сообщил исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр.

Возглавил рейтинг самых «любимых» авто кроссовер Toyota Highlander в гибридном исполнении. Около 7% этих машин находятся у своих первых владельцев больше 15 лет, что в 1,9 раза больше по сравнению со средним сроком владения.

Toyota Camry Hybrid
Toyota Camry Hybrid

Далее следует бизнес-седан Toyota Camry Hybrid. 6,9% этих автомобилей старше 15 лет остаются у своих первых владельцев. В случае с топливным кроссовером Toyota Highlander этот показатель составляет 6,6%, что позволило модели занять третье место в рейтинге.

На четвертой и пятой строчках находятся еще две модели Toyota: пикап Tacoma и гибрид Prius с показателями 6,4% и 6,3% соответственно.

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Топ-10 автомобилей, которыми владеют как минимум 15 лет

  • Toyota Highlander Hybrid
  • Toyota Camry Hybrid
  • Toyota Highlander
  • Toyota Tacoma
  • Toyota Prius
  • Honda CR-V
  • Ford Escape Hybrid
  • Toyota RAV4
  • Lexus IS 350
  • Nissan Versa

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: iSeeCars

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Toyota
Количество просмотров 7
23.10.2024
Фото:Depositphotos | Toyota
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