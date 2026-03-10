За езду без ОСАГО будут штрафовать раз в сутки: что изменится для водителей

Комитет Госдумы одобрил однократный за сутки штраф за езду без ОСАГО

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил важные поправки в порядок наказания водителей, не оформивших полис ОСАГО .

Законопроект, рекомендованный ко второму чтению, устанавливает правило: штрафовать за это нарушение можно будет не чаще одного раза в сутки. Это решение напрямую связано с планами массового внедрения автоматических камер для выявления «бесполисников».

Как сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), законопроект призван урегулировать частоту штрафных санкций в условиях, когда следить за наличием страховки начнут камеры фотовидеофиксации. Сейчас документ прошел ключевую стадию в профильном комитете.

Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев назвал эту инициативу одним из главных шагов по внедрению автоматической проверки ОСАГО , которая ожидается уже в 2026 году. По его данным, сегодня на дорогах России около 7–10% водителей управляют автомобилями без действующего полиса.

Главная цель нововведения – не собрать больше штрафов, а стимулировать водителей оформлять страховку. Если камера будет фиксировать отсутствие ОСАГО каждый раз, когда автомобиль проезжает мимо, штрафов могло бы накопиться множество. Ограничение «один раз в сутки» делает систему более справедливой и ориентированной на побуждение к оформлению полиса, а не на наказание как самоцель.

Евгений Уфимцев подчеркнул, что снижение доли автовладельцев без ОСАГО положительно скажется на всех участниках движения.

Ведь тогда появляется гарантия, что в случае ДТП ущерб будет возмещен страховой компанией виновника.

Система поможет сдерживать рост страховых премий. Сейчас добросовестные водители фактически «доплачивают» за тех, кто ездит без полиса, так как убытки страховых компаний распределяются на всех клиентов.

Напомним, что с начала 2026 года в Москве уже запущена проверка наличия ОСАГО по камерам, но в пилотном режиме. Пока она касается только такси и грузового транспорта. Интересно, что за отсутствие полиса водителям коммерческого транспорта штраф пока не выписывают – у них отзывают разрешение на деятельность. Новый законопроект готовит почву для распространения практики на всех водителей.

