В 2026 году этот документ станет удобным поводом для частых штрафов

Юрист Гущина о штрафах за ОСАГО в 2026-м: за просрочку — до 5000 рублей

Весенние проверки ГИБДД – лишь один из поводов лишний раз убедиться, что со страховкой на автомобиль всё в порядке. Хотя сами правила наличия полиса не менялись, суммы штрафов за их нарушение стали серьезнее, и путаница в деталях может дорого обойтись.

По сути, инспектору нужно подтвердить, что у вас есть действующий договор ОСАГО. Показывать можно как бумажный оригинал, так и электронную версию на экране телефона – оба варианта равны. Главное, чтобы данные хорошо читались и их быстро проверили по базе. Если полис оформлен, но вы его забыли, отделаетесь предупреждением или символическим штрафом в 500 рублей.

Совсем другая история, когда страховки нет в принципе. За первичное нарушение выпишут 800 рублей, но вот повторная поездка без ОСАГО в 2026 году обойдется уже в сумму от 3 до 5 тысяч. Причем каждый новый случай остановки без полиса считается отдельным правонарушением, и старый штраф от новой ответственности не спасает. Кстати, пугающие истории про эвакуацию машины или снятие номеров – не более чем миф, от таких мер отказались еще десять лет назад.

Кратковременная страховка и риски

Многие берут полис ОСАГО только на сезон активного использования машины, что логично и экономично. Однако стоит помнить: как только срок действия документа истекает, ваш автомобиль моментально переходит в разряд незастрахованных. Просроченный полис приравнивается к его полному отсутствию, а значит, грозит тем же крупным штрафом – до тех самых 5 тысяч. Поэтому за датой окончания, особенно у краткосрочных договоров, нужно следить максимально внимательно.

Юрист по страховым спорам Анастасия Гущина отмечает, что основные конфликты с инспекторами возникают как раз из-за проблем с подтверждением действующего полиса, хотя он и есть. По ее словам, инспектор проверяет не кусок бумаги, а факт наличия актуального договора в общей системе.

На практике полезно заранее сохранить электронный полис в память телефона или сделать четкий скриншот – это поможет показать его даже без интернета и если экран бликует. А установка напоминания о продлении за пару недель до окончания срока избавит от неприятных сюрпризов и лишних трат.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер может вернуться в Россию.