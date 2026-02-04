#
В России готовят серьезную реформу ОСАГО: чего ждать автомобилистам?

ЦБ РФ и страховщики обсуждают отмену натурального возмещения по ОСАГО

В ближайшее время система ОСАГО может серьезно измениться. Центробанк и представители страхового рынка провели рабочую встречу, где одним из главных вопросов стала судьба так называемого натурального возмещения.

Речь идет о действующей сейчас норме, когда при ДТП страховая компания обязана организовать и оплатить ремонт поврежденного автомобиля, а не просто перечислить деньги.

Участники дискуссии, по сути, рассматривают два возможных сценария. Первый – модификация существующего порядка, второй, более радикальный, – полный отказ от этой практики. Пока решение не принято, и обсуждения продолжаются.

Инициатива исходит, в первую очередь, от страховщиков, которые неоднократно жаловались на сложности и высокие издержки, связанные с организацией ремонтов через аккредитованные сервисы. В реальности это часто приводит к конфликтам с клиентами из-за сроков или качества работ. Возврат к денежным выплатам, по мнению части экспертов, мог бы упростить процедуру для всех сторон, хотя и лишил бы владельцев машин гарантированного ремонта.

Впрочем, окончательной ясности пока нет. ЦБ, как регулятор, должен взвесить все аргументы, включая интересы автомобилистов. Реформа потребует изменений в законодательстве, так что, если решение и будет принято, его реализация займет время.

Источник:  КоммерсантЪ
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
04.02.2026 
Фото:Depositphotos
