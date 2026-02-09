#
Популярный кроссовер может вернуться в Россию: названы сроки

Geely может возобновить поставки Coolray в РФ в 2026 году

Российское представительство Geely подтвердило, что изучает возможность возвращения на рынок обновленного кроссовера Coolray.

Geely Coolray
Geely Coolray

Гарантия на автомобиль: где нам недоговаривают?

По предварительным данным, поставки могут стартовать в 2026 году, хотя точную дату в компании пока не называют.

Дилерский холдинг «Рольф» озвучил более конкретные планы, заявив о возможном появлении машины в салонах уже в конце марта текущего года. В компании предположили, что цена новинки будет начинаться примерно с 2,8 миллиона рублей.

Правда, в самом российском офисе Geely эту дату опровергли, отметив, что запуск продаж точно произойдет позже.

Интерьер Geely Coolray
Интерьер Geely Coolray

Напомним, Coolray исчез с российского сайта марки ещё в ноябре 2025-го. Тогда в компании объяснили остановку поставок тем, что спрос в этом сегменте полностью закрывает другая модель – Geely Citiray. Впрочем, кроссовер предыдущего поколения до сих пор можно купить в России, но уже под именем Belgee X50, и он регулярно входит в число лидеров продаж.

Ранее «За рулем» сообщал, что за последний год импорт авто в РФ резко изменился.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:Geely
Количество просмотров 1875
09.02.2026 
Фото:Geely
