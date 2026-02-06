#
За последний год импорт авто резко изменился: что везут в Россию

Аналитик Целиков: 80% импортируемых в РФ б/у авто имеют мощность до 160 сил

Импорт подержанных автомобилей в Россию за последний год резко изменил свой облик. По сути, рынок сместился в сторону более доступных и менее мощных моделей, что четко видно по свежей статистике.

Если раньше через параллельный импорт часто ввозили премиальные и мощные машины, то сейчас ситуация иная. Аналитик «Автостата» Сергей Целиков отмечает, что доля автомобилей с двигателем до 160 «лошадей» в общем объеме ввоза достигла 80%. Это серьезный перекос, показывающий, на что сейчас ориентируется спрос.

Причем внутри этого сегмента тоже есть свои лидеры. Почти половина всех ввезенных машин – это модели с мощностью от 100 до 160 л. с. На долю совсем уж скромных агрегатов, до 100 сил, приходится около 30%. Получается, что основная масса покупателей ищет что-то среднее – не слишком слабое, но и далекое от спортивных характеристик.

Почему так происходит? Причины, в общем-то, лежат на поверхности. Во-первых, сильно выросли логистические расходы и таможенные платежи, делающие ввоз дорогих мощных авто экономически невыгодным. Во-вторых, на рынке появилось много новых китайских машин в этом же ценовом диапазоне, создавая альтернативу. И, наконец, сам потребитель стал осторожнее – дорогие в обслуживании иномарки с большим объемом двигателя теперь кажутся слишком рискованной покупкой.

В реальности этот тренд говорит о прагматизации рынка. Люди перестали смотреть на машину как на предмет роскоши или статуса, а выбирают ее как инструмент – надежный, экономичный и по адекватной цене. Зато такой сдвиг может в перспективе повлиять и на вторичный рынок внутри страны, где предложение тоже начнет подстраиваться под новые запросы.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России могут начать производство разных моделей BMW.

0