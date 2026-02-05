Geely Coolray получит упрощенную версию с «неубиваемым» силовым агрегатом
Кроссовер Geely Coolray китайской сборки с новым силовым агрегатом проходит сертификацию для стран ЕАЭС – то есть для России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии.
По данным источника, под капотом обновленной версии будет стоять атмосферный 1,5-литровый двигатель мощностью 122 л.с. и 6-ступенчатый классический автомат, используемые на седанах Geely Emgrand. Связка атмосферника и АКП считается более надежной по сравнению с получившими в последнее время распространение турбомоторами в паре с роботом или вариатором.
У текущей версии Coolray – как раз такая: дорестайлинговые версии оснащались турбо-«тройкой» JLH-3G15TD на 150 л.с., а после обновления появилась турбо-«четверка» BHE15-EFZ на 147 л.с. – оба 1,5-литровых двигателя сочетаются с 7-ступенчатым роботом и передним приводом.
Источник предполагает, что вместе с более простым мотором и АКП новая версия кроссовера получит и «упрощенную» внешность модели Coolray Lite (на фото) для глобального рынка. По сути, это дорестайлинговый Coolray – или же, с небольшими нюансами, китайско-белорусский Belgee X50, успешно продающийся в РФ, но только с турбомотором и роботом.
