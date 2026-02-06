Гарантия на автомобиль: где нам недоговаривают?

Опубликованы особенности гарантийных условий разных автомобильных брендов

Многие из нас покупают именно новую машину из-за гарантии – ради бесплатного ремонта в случае поломки. И для собственного спокойствия. Но мы смотрим зачастую только на основные, «рекламные» условия гарантийной поддержки со стороны производителя. А в них масса исключений, которые можно обнаружить, внимательно изучив раздел «Гарантия» на официальном сайте бренда.

У всех производителей гарантия не распространяется на повреждения от воздействия внешней среды (реагенты, пескоструй, попадание камней), появившиеся в результате ДТП, стихийных бедствий, вандализма. Не работает гарантия в результате естественного износа узлов или в случае неправильной эксплуатации.

На основные расходники гарантии зачастую нет вообще – это детали, подверженные повышенному естественному износу с первого дня эксплуатации машины. Однако некоторые марки прикрывают их небольшим гарантийным сроком. Если он есть – это указано в условиях. Так, неурядицы с шинами обычно предлагается улаживать непосредственно с их производителями.

Неправомерен отказ в гарантийном ремонте на основании того, что машина не проходила плановое ТО именно у официального дилера. Владелец может предоставить доказательства, что работы выполнялись в сервисе, имеющем соответствующие сертификаты. Кроме того, дилер обязан доказать прямую связь между непрохождением ТО и возникшей неисправностью. К примеру, неработающая фара не имеет отношения к тому, кто и как менял на машине масло и фильтры.

Как узнать условия гарантии?

Условия гарантии не высечены в камне навечно, производители их периодически пересматривают. Так, на редакционной Весте на пробеге около 38 тысяч км начала прогорать «гофра» выпускной системы. На тот момент под бесплатную замену она не попадала: на весь выпуск действовало ограничение: 12 месяцев или 35 тысяч км.

На замену мы решились только после 60 тысяч км, когда деталь прогорела окончательно. Перед визитом к дилеру наудачу заглянул в гарантийные условия на сайте Лады – выпускной системы уже не было в перечне исключений. Для сервисменов это тоже было сюрпризом, но «гофру» нам поменяли бесплатно.

Правда, бывает, что новые условия распространяются на машины, выпущенные позднее определенной даты. Лучше всего проверять актуальные правила на сайте производителя – дилер может быть не в курсе или сознательно ввести в заблуждение.

Гарантии автопроизводителей

Лада

Основные условия

3 года или 100 тысяч км – все переднеприводные модели

2 года или 50 тысяч км – Нива Legend

2 года без ограничения пробега – Нива Travel

6 лет – от сквозной коррозии кузова

Исключения

Для переднеприводных моделей

1 год или 35 тысяч км – подшипники опор стоек (кроме Ларгуса)

2 года или 40 тысяч км – амортизаторы и стойки

2 года – аккумулятор, штатное газобаллонное оборудование

3 года или 30 тысяч км – выжимной подшипник и диски сцепления

3 года или 50 тысяч км – приводы колес с чехлами

Для Нивы Legend

2 года или 35 тысяч км – раздатка и промежуточные валы, приводы колес с чехлами

2 года или 30 тысяч км – выжимной подшипник и диски сцепления

2 года или 40 тысяч км – амортизаторы и стойки

2 года – аккумулятор

Для Нивы Travel

3000 км – каталитический нейтрализатор, приводные ремни

Haval, Tank, Great Wall (GWM)

Основные условия

3 года или 150 тысяч км

Плюс 2 года или до 150 тысяч км (кроме пикапов GWM) – основные компоненты двигателя, трансмиссии, рулевого управления, тормозной системы, подушки безопасности и электронные блоки

6 лет – от сквозной коррозии кузова

1 год – установленные запчасти

Исключения

1 месяц или 1000 км – щетки стеклоочистителя

2 месяца или 3000 км – лампы, стекла

6 месяцев или 5000 км – батарейки пульта ДУ, масляный и топливный фильтры, детали сцепления, свечи, тормозные колодки, тормозные диски и барабаны, реле (за исключением блока управления)

1 год или 20 тысяч км – аккумулятор

2 года или 50 тысяч км – хром кузова

5 лет или 200 тысяч км – роботизированная коробка передач моделей F7 и F7х

Chery, Tenet

Основные условия

3 года или 100 тысяч км – основная, а также от сквозной коррозии кузова

1 год или 30 тысяч км – установленные запчасти

Исключения

3 месяца или 5000 км – аккумулятор, свечи, тормозные колодки и диски, стекла и зеркала, щетки стеклоочистителя, сцепление механической коробки передач

1 год или 30 тысяч км – внешние декоративные элементы кузова, обогрев стекол, элементы питания электронных блоков и компонентов

2 года или 60 тысяч км – детали подвески, рулевые тяги, наконечники и рейка, резинотехнические изделия

1 год или 100 тысяч км – при использовании в коммерческих целях (такси, каршеринг, прокат); 3 года или 100 тысяч км при установке дилером телематики с передачей данных о пробеге и обслуживанием согласно официальному регламенту

3 месяца или 5000 км – следующие запчасти, замененные дилером: аккумулятор, свечи, тормозные колодки и диски, стекла и зеркала, щетки стеклоочистителя, сцепление при механике

Geely, Belgee

Основные условия

5 лет или 150 тысяч км – все модели, а также от сквозной коррозии кузова

6 лет или 150 тысяч км – электрокроссовер Geely EX5

до конца основной гарантии или на срок приведенных ниже исключений (в зависимости от категории детали) – запчасти, установленные при гарантийном ремонте

1 год или 20 тысяч км – запчасти, установленные при платном ремонте

Исключения

3 месяца или 5000 км – шины и колесные диски, тормозные колодки, сцепление, фильтры, свечи, батарейка пульта ДУ, лампы, предохранители, щетки стеклоочистителя, реле (кроме встроенных в электронные блоки)

6 месяцев – заправка системы кондиционирования

1 год или 20 тысяч км – аккумулятор, хром кузова, тормозные диски

3 года или 60 тысяч км – компоненты медиасистемы, турбокомпрессор, термостат, стартер, генератор, помпа, тормозные шланги, выпускная система, включая каталитический нейтрализатор, стекла, резинотехнические изделия, приводные ремни, электроприводы стекол и зеркал, механизм стеклоочистителя, шаровые шарниры, амортизаторы и стойки, подшипники, катушки зажигания, высоковольтные провода, замки дверей, оптика, звуковой сигнал, датчики, актуаторы и контроллеры

5 лет или 60 тысяч км – тяговая батарея «мягкого» гибрида

8 лет или 150 тысяч км – тяговая батарея электрокроссовера Geely EX5

Changan

Основные условия

5 лет или 150 тысяч км – все модели

3 года или 100 тысяч км – от сквозной коррозии кузова

Исключения

3 месяца или 5000 км – фильтры, свечи, тормозные колодки и диски, диск сцепления, батарейка пульта ДУ, шины, лампы, щетки стеклоочистителя, предохранители, реле (кроме встроенных в электронные блоки)

1 год или 20 тысяч км – детали подвески, аккумулятор, приводные ремни

3 года или 100 тысяч км – резинотехнические изделия, компоненты мультимедиа

3 года или 150 тысяч км – блок цилиндров, головка блока, внутренние детали двигателя, впускной трубопровод, шкив, маховик, масляный поддон

GAC

Основные условия

5 лет или 150 тысяч км – все модели, а также от сквозной коррозии кузова

1 год или 20 тысяч км – установленные запчасти

Исключения

6 месяцев – аккумулятор, заправка системы кондиционирования

5000 км – каталитический нейтрализатор

1 год или 10 тысяч км – установленные дилером фирменные аксессуары

3 года или 100 тысяч км – турбокомпрессор, система выпуска, шаровые и карданные шарниры, сайлентблоки, амортизаторы, стойки, опорные и ступичные подшипники, компоненты медиасистемы, детали интерьера

Solaris

Основные условия

3 года или 100 тысяч км – все модели, а также от сквозной коррозии кузова

1 год или 20 тысяч км – запчасти, установленные при платном ремонте

До конца основной гарантии или на срок приведенных ниже исключений (в зависимости от категории детали) – запчасти, установленные при гарантийном ремонте

Исключения

1 год или 20 тысяч км – тормозные диски и барабаны, аккумулятор, заправка системы кондиционирования, приводные ремни, прокладки (кроме прокладки ГБЦ), втулки стабилизатора

30 тысяч км – стойки стабилизатора

70 тысяч км – амортизаторы и стойки, детали отделки интерьера, опорные подшипники и опоры стоек

Hongqi

Основные условия

2 года или 100 тысяч км – все модели, а также от сквозной коррозии кузова

Плюс 3 года или до 150 тысяч км по программе Goodwill («Добрая воля») – бесплатное устранение неисправностей при условии прохождения регулярного технического обслуживания в авторизованных сервисных центрах Hongqi

1 год или 30 тысяч км – запчасти, установленные при платном ремонте

До конца основной гарантии или на срок приведенных ниже исключений (в зависимости от категории детали) – запчасти, установленные при гарантийном ремонте

Исключения

6 месяцев или 10 тысяч км – фильтры, свечи, тормозные колодки, щетки стеклоочистителя, батарейка пульта ДУ, предохранители, реле (кроме встроенных в электронные блоки)

2 года или 100 тысяч км (8 лет или 160 тысяч км по программе Goodwill) – тяговая батарея

КАК ЛУЧШЕ? Порой меняется и предписанный порядок ремонта. Нередко на первых порах проблемный узел меняют в сборе, а затем – только сломавшуюся деталь. Например, переходят от замены всей коробки передач к замене гидроблока. Производитель снижает свои издержки, а вот как лучше для владельца машины – зависит от конкретной ситуации. Наивно полагать, что гарантийный ремонт решает проблему раз и навсегда. Если поломка вызвана конструктивным просчетом, от повторных случаев избавит только переход на измененные или усиленные компоненты. Пример: на Ситроене С5 второго поколения была долгая череда ревизий передних стоек фирменной подвески Hydractive, однако стуки и запотевания побороть не могли долго. На установленную в ходе гарантийного ремонта деталь действует отдельная гарантия, но обычно счет идет лишь на несколько месяцев, реже – до года.

Вывод

По совокупности лучшие условия предоставляет концерн Great Wall. У марок Solaris и Hongqi совсем немного исключений, зато самый короткий срок основной гарантии.

При кажущейся щедрости гарантии автомобили Geely лишаются поддержки по многим узлам уже к 60 тысячам км. Срок гарантии от сквозной коррозии в течение двух-трех лет у некоторых брендов наводит на мысли о качестве кузовов.

Уточняйте все условия гарантии, иначе переплата за новую машину может оказаться бессмысленной.

