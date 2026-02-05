Автомобиль съедает зарплату? — 5 способов сократить расходы вдвое

«За рулем» перечислил проверенные способы экономии денег автомобилистами

Подсчитано, что в 2025 году среднестатистический российский автомобилист только за услуги сервисменов выложил порядка 30 000 рублей. Но помимо технического обслуживания приходится регулярно тратиться еще на бензин, страховки и мойки. За год получается внушительная сумма.

Есть такая расхожая фраза: «Экономить деньги получается только у тех, у кого эти деньги есть». Но так ли это на самом деле? В 2026 году можно значительно урезать расходы на обслуживание машины.

1. Сезонная страховка ОСАГО – платим только за 3 месяца

В чем суть. С марта 2024 года можно оформить ОСАГО на краткосрочный период сроком от одного дня до трех месяцев. Схема простая: если владелец использует машину только летом, то страхует свою гражданскую ответственность только на лето.

О чем лучше знать заранее. При расчете стоимости такого полиса применяется коэффициент сезонности. Поэтому полис на 3 месяца обойдется дешевле годового, но в пересчете на месяц выйдет дороже. Однако если вы не пользуетесь машиной несколько месяцев в году, экономия все равно выходит ощутимая.

В чем подвох. Если внезапно пришлось ездить на авто в феврале, придется доплачивать и менять полис. Зато для дачников, владельцев мотоциклов и тех, кто зимует за границей, это находка.

2. Франшиза в каско – когда вы согласны платить за мелочи сами

В чем суть. Еще один способ урезать расходы на страховку – франшиза при покупке полиса добровольного страхования (каско). Звучит непонятно, но на деле это просто сумма, которую вы обязуетесь выплатить при наступлении страхового случая для получения денег от страховщика.

Понятнее не стало? Допустим, вы оформляете франшизу в размере 15 000 рублей. К несчастью, вам на парковке притерли бампер на 10 000 рублей. Тогда эти деньги вы платите из своего кармана. А вот если ущерб составил, например, 20 000 рублей, то за ремонт вы платите 15 000 рублей, а остальное компенсирует страховая компания.

О чем лучше знать заранее. Франшиза снижает цену полиса в среднем на 20-40%, но увеличивает ваши расходы при мелких повреждениях. Но именно такие наиболее частотны в мегаполисах.

В чем подвох. Франшиза имеет смысл, если вы уверенный водитель с большим стажем и не планируете часто обращаться за выплатами. За год экономия на полисе может составить примерно 20 000 – 30 000 рублей. Главное – трезво оценить свои навыки и финансовые возможности на случай мелкого ремонта.

3. Банковский кэшбэк на бензин – когда деньги возвращаются

В чем суть. Предположим, вы заправляетесь на 20 тысяч рублей в месяц по карте, которая дает 5-10% кэшбэка на АЗС. Путем нехитрых расчетов получается, что на карту возвращается порядка 1000-2000 рублей в месяц. Уже неплохо. А за год экономия составит 12 000 – 24 000 рублей.

В чем подвох. У карт с повышенным кэшбэком на заправках установлен лимит на максимальную сумму кэшбэка в месяц. Кроме того, банки требуют минимальных трат на топливо по карте – например, 5000 или 10 000 рублей в месяц. Но, согласитесь, это сегодня несложно.

4. Установка ГБО – радикальный метод для тех, кто много ездит

В чем суть. Если предыдущие способы можно назвать, скорее, мелкой оптимизацией расходов, то ГБО – это выгодно для тех, кто проезжает на автомобиле больше 20 000 – 30 000 км в год. Газ стоит примерно в два раза дешевле бензина. В Москве и Московской области перевод на газ автомобиля с 6 цилиндрами в ноябре 2025 года обходился примерно в 50 000 рублей. Специалисты подсчитали, что окупаемость наступает примерно через 40-50 заправок, то есть примерно через полгода активной эксплуатации.

В чем подвох. Баллон занимает место в багажнике, к тому же может немного снизиться динамика разгона. Критически важно: ставить ГБО следует только в проверенном сервисе.Больше информации про перевод машины на газ вы найдете в нашем материале «Газ на авто как альтернатива бензину: плюсы и минусы установки ГБО».

5. Плавное вождение – экономия без вложений

В чем суть. Плавное вождение и отказ от ненужных обгонов могут сэкономить до 2 л топлива на каждые 100 километров пути. Схема максимально простая: плавный разгон со светофоров, постоянная скорость на трассе. при которой мотор работает в оптимальном режиме, а топливо расходуется эффективнее.

За год экономия составит несколько тысяч рублей. Бонус: меньший износ тормозных колодок и ходовой части автомобиля, а также нервных клеток.

Вместо заключения

Несмотря на растущий ценник в автосервисах, машина все еще остается средством передвижения, а не роскошью. И она уж точно не должна стоить вам половину. Главное правило: экономить на обслуживании машины можно и нужно, а вот гнаться за копеечной выгодой в ущерб безопасности – ни в коем случае. Умная экономия – это когда вы платите меньше, но получаете тот же результат.

