Как сегодня сэкономить на бензине — изучили все варианты

Эксперт «За рулем» назвал самые выгодные бонусные программы АЗС

Советов экономии на топливе можно найти немало.

Почти все они сводятся к тому, как сократить его расход. Но многие водители не готовы ездить меньше, менять манеру вождения или машину. Самый простой и очевидный способ – заезжать на заправки одной сети, накапливая бонусы по программе лояльности. Усилий никаких, зато кое-какие рубли сбережете.

Условия программ схожи, однако не лишены нюансов. Единодушны все сети только в одном: каждый накопленный балл при списании равен 1 рублю. Выделяется только Башнефть, у которой балл равен 10 копейкам, но и начисляет компания в 10 раз больше конкурентов, так что в итоге выходит то же самое.

Подробные помесячные условия – в таблицах.

Богатство выбора

Возможность выбирать из нескольких сетей АЗС есть только у жителей мегаполисов и их окрестностей. Если отправляетесь в путешествие, сохранить в дороге приверженность привычному бренду сложно. Даже самые крупные сети покрывают далеко не всю территорию страны.

За явным преимуществом лидируют Лукойл и Роснефть. Яндекс Карты выдают у каждой из компаний около 2400 заправок. «Красно-белая» сеть уходит на восток немного за Красноярск, а «желтая» дотягивается за Читу.

У Газпрома есть сети Газпромнефть (больше 1800 точек) и Газпром (больше 500). Внешне они отличаются только количеством букв на вывесках. Бонусные программы у них свои, карта одной сети не работает в другой. Газпромнефть тянется на восток до Байкала. Газпром сконцентрировался преимущественно на юге, отдельные АЗС встречаются до Челябинска.

Последняя по-настоящему федеральная сеть – Татнефть. В ней около 920 заправок, которые позволяют доехать до Красноярска.

Остальные бренды можно назвать локальными. Дальний Восток живет не только со своим расположением руля, но и с незнакомой жителям европейской части страны сетью заправок ННК. Между прочим, немаленькой, больше 220 точек.

Без малого 550 АЗС Башнефти заняли сравнительно компактный район между Нижним Новгородом, Кировом и Курганом. Teboil (около 430 заправок) достаточно густо накрыл Москву и область, но в других регионах присутствует только в отдельных областных центрах. Нефтьмагистраль (больше 100 точек) и Трасса (60) ограничиваются столичным регионом.

Искусство маскировки под «зонтом»: в чем подвох?

За одинаковыми фасадами скрываются как фирменные АЗС, принадлежащие самой компании, так и сторонние, работающие по франшизе. Последние – это небольшие частные сети под «зонтом» крупной. Качество топлива обычно не отличается, тут подвохов нет.

Однако сегодняшние реалии таковы, что выживать франшизным заправкам гораздо сложнее. Нет других направлений бизнеса, чтобы компенсировать нулевую или отрицательную рентабельность розничной торговли бензином. Единственный выход – задирать цены.

Где брендовая АЗС, а где франшизная, догадаться несложно.

Тут кроется ловушка для невнимательных автомобилистов. Многие на автомате заезжают на заправки знакомых цветов или вслепую выбирают их через мобильное приложение. Только вот цены могут быть совсем другими.

Например, собственная АЗС Татнефти на Новорязанском шоссе столицы в декабре продавала АИ‑92 по 59,9 рубля за литр, АИ‑95 – по 65,3 рубля. А франшизная заправка того же бренда в 10 км от нее выставила безумные 77,7 и 82 рубля соответственно. За 50 л переплатите 800–900 руб­лей!

Сколько бонусных рублей можно получить на АЗС разных сетей за месяц?

Мы взяли три условных ежемесячных сценария: вы заправляете бензин АИ-92 по 60 рублей за литр на 5000 рублей в месяц, АИ-95 по 67 рублей – на 10 000 рублей или дизтопливо по 72,5 рубля – на 15 000 рублей.

Для сетей Teboil и Башнефть даны варианты начислений для обычного и улучшенного топлива.

При соответствующих суммам затрат статусах карт больше всего рублей при предложенных условиях позволяют «заработать» Татнефть и Нефтьмагистраль. Но у второй дороже топливо, так что на круг выходит менее выгодно. Лукойл наименее щедрый.

Как и почему будет дорожать топливо в 2026 году, рассказано тут.