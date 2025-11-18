Эти заправки признаны самыми популярными в стране
Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало результаты опроса более 3 тысяч водителей на предмет того, где они предпочитают заправлять автомобиль.
По правилам опроса, можно было назвать или одно, или сразу несколько названий сетей АЗС. При этом выяснилось, что для 4,4% водителей вообще не важен бренд заправки, и они заправляются на разных АЗС – что называется, «по ситуации». Еще 25,8% назвали заправки, которые по итогам всего опроса оказались за пределами «большой пятерки», отмеченной большинством клиентов.
На пятом месте по популярности оказалась «Татнефть» – 13,8%, то есть почти каждый седьмой ответивший. На четвертом – «Газпром», 17,6% или каждый шестой. «Бронза» – у «Газпромнефти» (26,5%). Вторая позиция – «Роснефть» (39,1%). А лидер по популярности среди сетей АЗС – «Лукойл», набравший 42,5% голосов.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.