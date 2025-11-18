Эти заправки признаны самыми популярными в стране

«Автостат» опубликовал рейтинг популярности российских сетей АЗС

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало результаты опроса более 3 тысяч водителей на предмет того, где они предпочитают заправлять автомобиль.

По правилам опроса, можно было назвать или одно, или сразу несколько названий сетей АЗС. При этом выяснилось, что для 4,4% водителей вообще не важен бренд заправки, и они заправляются на разных АЗС – что называется, «по ситуации». Еще 25,8% назвали заправки, которые по итогам всего опроса оказались за пределами «большой пятерки», отмеченной большинством клиентов.

На пятом месте по популярности оказалась «Татнефть» – 13,8%, то есть почти каждый седьмой ответивший. На четвертом – «Газпром», 17,6% или каждый шестой. «Бронза» – у «Газпромнефти» (26,5%). Вторая позиция – «Роснефть» (39,1%). А лидер по популярности среди сетей АЗС – «Лукойл», набравший 42,5% голосов.

