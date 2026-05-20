Поломка в пути — не проблема: программа помощи на дорогах нового бренда Esteo

Марка Esteo запустила программу помощи на дорогах: эвакуация, такси, гостиница

Российский премиальный бренд Esteo, запущенный в рамках партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo, заявляет о новом уровне сервиса на дорогах – вплоть до компенсации гостиницы и вызова такси.

Если у водителя возникли технические сложности, мобильная бригада готова выехать к месту поломки в течение короткого времени. Зона покрытия этой услуги довольно обширная – до 200 километров от границ городов, где работают официальные дилеры марки.

Когда отремонтировать авто на месте не получается, Esteo берет на себя эвакуацию. Кстати, владельцу еще и предоставят такси до ближайшего удобного дилерского центра. А если ремонт затягивается, компания оплачивает проживание в гостинице – как для самого водителя, так и для его пассажиров.

При ДТП клиентам также доступен аварийный комиссар: специалист поможет собрать и оформить все нужные бумаги, что серьезно упрощает бюрократические процедуры.

Особые требования в компании предъявляют к качеству обслуживания – здесь ключевая ставка сделана на экспертизу персонала и заботу о клиенте. Яркий пример – услуга «Автоконсьерж», которая позволяет доставить машину в сервис и обратно без участия водителя.

Уже с июня 2026 года владельцы Esteo смогут пользоваться цифровыми сервисами: запускается единое мобильное приложение. Через него планируется запись на техобслуживание и тест-драйвы, а также доступ к телематике автомобиля.

