Новые цены, новые штрафы... — что принес автомобилистам 2026 год

Названы основные изменения для автомобилистов в новом году

Радикальных пертурбаций, которые перевернули бы нашу автомобильную жизнь, в новом году вроде бы не планируется. И это хорошо.

Но и значимых послаблений не предвидится.

Жизнь будет дорожать: с 1 января или чуть позже повышаются различные штрафы, тарифы и налоги, начиная с НДС. А некоторые гайки затянут еще туже.

Новый утильсбор

Он очередной раз индексируется с 1 января. На форумах народ шутит, что произвести автомобиль в Китае стало дешевле, чем у нас его утилизировать. Утилизационный сбор, будучи квазиналогом, отношения к утилизации не имеет. Но мрачный юмор вполне уместен.

Для самого массового сегмента машин (двигатели от 1 до 2 л, мощностью до 160 л. с.), ввозимых в Россию с целью продажи, сбор достигнет 800 800 (для новых) и 1 408 800 рублей (старше 3 лет), что особенно отразится на недорогих моделях.

Дополнительный подарок: отменен льготный утильсбор с физлиц (3400 или 5200 рублей), ввозящих машины с двигателями мощностью свыше 160 л. с. для личного пользования. Платить придется по «коммерческой» ставке.

Повышение ставок не гарантирует увеличения поступлений в казну. Из-за падения продаж федеральный бюджет в 2025 году недобрал около 440 млрд рублей. Но разве падение – не результат безудержного роста цен, стимулируемого утильсбором?

Новое повышение цен

Что-то добавит утильсбор, что-то НДС, что-то инфляция. И это далеко не все факторы, влияющие на цены, – не только автомобилей, но вообще всего, включая запчасти и ремонт.

В частности, с 1 января повышены акцизы на автомобильное топливо (+5,1% на бензин), моторные масла (+9,5%) и заодно на сами автомобили (при мощности от 90 до 150 л. с. – с 61 до 64 рублей за «лошадь»). Еще анонсировано снижение скидки к базовому тарифу системы Платон, что с 1 марта сделает перевозки всех товаров чуть более дорогими. Прибавки незначительные, но в сумме набежит заметно.

Прогноз: новые импортные автомобили по ходу года подорожают на 10–15%. Отечественные и подержанные, наверное, меньше.

Сейчас владельцы грузовиков полной массой свыше 12 т платят 1,7 рубля за км. С 1 марта платеж вырастет до 2,5 рублей. Вроде копейки, но умножьте их на миллионы грузовиков и километров. И добавьте к цене перевозимых грузов.

Новые штрафы

С 1 января обновили величину некоторых штрафов. В частности, за непристегнутый ремень и проезд на красный (до 1500 рублей), за езду по «выделенке» (до 2250 рублей, в Москве и Петербурге – до 4500), за нарушения правил перевозки детей (для обычных водителей до 5000 рублей).

Запланировано увеличение штрафа за превышение уровня шума. В КоАП РФ сейчас прописаны 500 рублей, но Госдумой уже одобрен законопроект, где значится суровая вилка в 5–30 тысяч рублей.

Не исключено, что в течение года его примут, а равно и оснастят дороги измерителями. В минувшем году Росстандарт сертифицировал комплекс «Эфир» с четырьмя направленными микрофонами, разработанный по заказу столичных властей. Обучен фиксировать уровень шума и шумящее транспортное средство с сомнительной степенью достоверности измерений.

Госдума приняла также законопроект, устанавливающий предельное количество штрафов за отсутствие полиса ОСАГО, вынесенных техническими средствами контроля: не чаще раза в сутки.

О других изменениях в автомобильной сфере мы еще расскажем — заходите почаще!