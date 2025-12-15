Рост утиля, повышение цен: на каких машинах россияне будут ездить в 2026 году

Эксперт Моржаретто: После повышения утильсбора вырастет спрос на российские авто

Согласно данным «Автостата», в первые шесть месяцев 2025 года средняя цена новых легковых автомобилей в России составила 3,14 млн рублей, а подержанных – 1,14 миллиона.

Ожидается, что статистика за второе полугодие будет пересмотрена и ценовые показатели увеличатся, так как ввезенные автомобили подорожают. На это повлияло изменение правил уплаты утилизационного сбора, который необходимо платить при ввозе импортных автомобилей и выпуске российских автомобилей в продажу.

Автоэксперт Игорь Моржаретто уверен, что в таких условиях цены возрастут на всю технику.

Комментарий эксперта

Игорь Моржаретто, автоэксперт:

– Цены уже выросли, в среднем, на 10 процентов. Ожидается аналогичное повышение в следующем году, вызванное не только утильсбором, но и повышением НДС с 1 января. Даже на автомобили, производимые в России, цены вырастут, ведь затраты на производство тоже увеличатся.

Эксперт рекомендует россиянам обратить внимание на автомобили, производимые в России. Это не только Lada и Москвич, но и Haval, производимый на заводе в Тульской области, Tenet из Калужской области и несколько брендов, выпускаемых на заводе «Автотор» в Калининграде.

Хотя цены на электромобили, гибриды и автомобили с мощными моторами также вырастут, Моржаретто считает, что состоятельные покупатели продолжат приобретать желаемые модели. Тем не менее, в структуре потребления могут произойти изменения, особенно среди людей с ограниченными доходами. «Вероятно, они начнут пересаживаться на автомобили, произведенные в России, – добавил эксперт. – Таких марок на рынке уже достаточно, порядка двух десятков».

Рынок автомобилей может стать беднее из-за ухода некоторых моделей, которые будут экономически нецелесообразны для ввоза, поэтому часть покупателей может переключиться на вторичный рынок. По мнению Моржаретто, цены на подержанные автомобили не будут расти так быстро, как на новые, что может дать возможность сэкономить.

