Наказания за перевозку детей в машине без автокресла ужесточили

Путин подписал закон об увеличении штрафов за перевозку детей без кресла

Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает штрафы за перевозку детей в автомобиле без автокресла или других удерживающих устройств. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Изменения внесены в часть 3 статьи 12.23 Кодекса России об административных правонарушениях. Теперь штраф для водителей составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф вырос до 25-50 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 100-200 тысяч рублей.

Отдельно установлены штрафы для самозанятых водителей такси: они будут платить 50 тысяч рублей за перевозку детей без автокресла, что соответствует штрафу для должностных лиц. При этом штрафы для обычных водителей остались прежними – от 3 до 5 тысяч рублей.

Ранее в марте группа депутатов Госдумы во главе с первым замглавы фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрием Гусевым предложила законопроект, который обязывает таксистов иметь в машине два детских удерживающих устройства (бустера) для детей от 7 до 11 лет.

В пресс-службе Гусева отметили, что цель законопроекта заключается в повышении доступности такси для семей с детьми. Изменения касаются Федерального закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси».

