Правила тонировки автомобилей ужесточили: подробности

Водителей автомобилей с иностранными номерными знаками теперь смогут привлекать к ответственности за чрезмерную тонировку передних стекол.

Москвич М70 и М90 — первые фото и дата старта!

Госдума приняла соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях сразу во втором и третьем чтениях. Несмотря на то, что поправка выглядит незначительной, она порождает серьезные правовые последствия. В принятых поправках меняется формулировка в части 3.1 статьи 12.5 КоАП.

В настоящее время в законе указано, что водителю грозит штраф в размере 500 рублей за управление автомобилем с не соответствующими требованиям технического регламента стеклами, в том числе покрытыми прозрачными цветными пленками. Теперь вместо ссылок на технический регламент будут указаны «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации».

Оба документа запрещают использование тонировки, если светопропускание лобового и передних боковых стекол составляет менее 70%. На первый взгляд, изменение может показаться несущественным.

Однако это изменение важно, поскольку на российских дорогах есть множество автомобилей с иностранными номерами, большинство из которых не принадлежат странам Таможенного союза (Россия, Казахстан, Армения, Беларусь и Киргизия). Существуют также автомобили, находящиеся на временном ввозе, которые в течение шести месяцев не требуют регистрации в ГИБДД, и правила техрегламента Таможенного союза на них не распространяются. Следовательно, водителей таких машин нельзя было привлечь к ответственности за их тонировку. Поправки в КоАП призваны устранить эту правовую лазейку.

Ранее «За рулем» сообщал, что кроссоверы GAC GS3 и минивэны M8 российской сборки вышли в продажу и подешевели.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Павел Смертин
17.12.2025 
Фото:ТАСС/ Павел Смертин
