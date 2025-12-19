«Временная мера»: Путин высказался об утильсборе
Владимир Путин выразил надежду, что рост утильсбора не станет постоянной мерой, и у граждан появится возможность восстановления выбора в автомобилях по мере увеличения доходов или снижения фискальной нагрузки.
Он добавил, что это увеличение затрагивает в первую очередь обеспеченных людей, проживающих в крупных городах, а также отметил, что речь идет о дорогих автомобилях мощностью выше 160 лошадиных сил.
По словам президента, данная мера связана с попытками Минфина РФ увеличить доходы для достижения целей технологического развития.
