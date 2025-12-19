Экология
«Временная мера»: Путин высказался об утильсборе
19 декабря
«Временная мера»: Путин высказался об утильсборе
Президент Путин: Утильсбор на автомобили не...
«Временная мера»: Путин высказался об утильсборе

Президент Путин: Утильсбор на автомобили не будет вечным

Владимир Путин выразил надежду, что рост утильсбора не станет постоянной мерой, и у граждан появится возможность восстановления выбора в автомобилях по мере увеличения доходов или снижения фискальной нагрузки.

Он добавил, что это увеличение затрагивает в первую очередь обеспеченных людей, проживающих в крупных городах, а также отметил, что речь идет о дорогих автомобилях мощностью выше 160 лошадиных сил.

По словам президента, данная мера связана с попытками Минфина РФ увеличить доходы для достижения целей технологического развития.

Ранее «За рулем» сообщал, как безопасно хранить неиспользуемый автомобиль зимой.

Источник:  «Итоги года» с Владимиром Путиным
Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
19.12.2025 
Фото:Wikimedia
