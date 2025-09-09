Новый тип автомоек: они быстрые! Но есть тонкости

Названы плюсы и минусы роботизированных автомоек

В СССР автоматические портальные мойки стояли на каждом крупном автопредприятии. С приходом рыночной экономики в массы они не пошли: сегмент полностью заняли мойки ручные. В 2010‑е активно расплодились мойки самообслуживания. А в нынешнем десятилетии появились и набирают популярность робот-мойки.

Обычные мойки и мойки самообслуживания по своей сути одинаковы. «Керхер» с гибким шлангом, шампунь бесконтактного нанесения, ручная протирка. Разница в цене обусловлена лишь тем, что в первом случае машину обслуживает нанятый персонал, а во втором – сам водитель.

Появление лишних микроцарапин на кузове обеспечивает не только финальная «сушка» тряпками. Нередко для пущей эффективности после распыления шампуня кузов протирают губкой – по еще не смытой грязи.

Прогресс и забота

В автоматических мойках прошлого века использовали установленные буквой П щетки. Для краски это был тот еще абразив! Некачественные или неухоженные мойки на предприятиях могли превратить кузов из «металлика» в матовый года за полтора. Причем лак они снимали отлично, а грязь – не очень.

Автоматические мойки бывают и многопостовые. Самая долгая программа с учетом въезда-выезда машины занимает 12–14 минут, поэтому очередь идет быстро. На мой взгляд, это главное преимущество робота. На ручной мойке легко встрять на 40 минут с минимальным набором «кузов плюс коврики», ведь бывает, что кто-то перед вами закажет «комплекс» и займет бокс на полтора-два часа.

Современные роботизированные мойки работают полностью бесконтактно. В этом их первый плюс: при регулярном использовании кузов дольше сохраняет первозданный вид.

Оборудование новомодных моек – из Китая. Представители двух крупнейших столичных сетей рассказали, что с надежностью проблем нет. Между плановыми обслуживаниями – несколько тысяч моек.

Отдельные сбои и зависания в большинстве случаев оператор устраняет дистанционно, перезагрузкой системы. Он есть на каждой мойке, а для связи в боксе и на терминале оплаты всегда указан номер телефона. Это нормально: любая электронная система периодически глючит, а тут вдобавок хроническая влажность.

Очевидный минус роботов: они моют только снаружи. Но при них начинают появляться дополнительные услуги: автоматы для чистки ковриков, пылесос. Причем пока они бесплатны. Когда стоишь в очереди, можно заранее обработать сильные загрязнения химией.

Робот-мойки бывают разной конфигурации. Например, только с верхней сушкой или с дополнительными боковыми раструбами. Со стационарными или подвижными форсунками подачи воды. Производители постоянно совершенствуют оборудование, и на мойках меняют его, не дожидаясь выработки ресурса прежнего. Конкуренция! Не будешь постоянно доказывать, что ты лучше – клиенты перестанут заезжать.

По той же причине мне ни разу не попадались роботы, где откровенно экономят на химии. Шампуни отличаются от тех, что используются на других типах моек, они более эффективные.

Если оплачивать мойку через мобильное приложение, то не придется даже открывать окно. Максимально удобно для интровертов. Сильно присохшую грязь робот не возьмет. Но если приехать на мойку сразу после внедорожной вылазки, смоет даже крупные комья грязи. Кстати, исполинский Oting Palasso по габаритам на мойку проходит.

Однако негативного воздействия на краску и хром от них нет. Я регулярно мою служебную Весту и личную машину на роботизированных мойках, и за несколько лет внешний вид хуже не стал.

ПОСТАВИТЬ НА ПАУЗУ Рекомендуем Как не испортить автомобиль на мойке: советы автопроизводителей и сервисменов За то, что оборудование может ударить по кузову, можно не переживать. Однажды я заехал на робот-мойку на пикапе с плохо закрытым задним бортом. Он открылся, и машина стала выходить за ограничение максимальной длины. И – ничего: подвижная мачта остановилась за несколько сантиметров и ждала, пока препятствие исчезнет. Кстати, параметры моек таковы, что они могут принять полноразмерные внедорожники и небольшие грузовички. Бывают паузы другого рода. Мойка расходует много воды. Чтобы не было перебоев, устанавливают накопительные баки. При их недостаточном объеме и большом потоке клиентов могут случаться перебои. Процесс прервется, пока не наберется достаточный запас воды.

Выбор есть

Программы составляют, используя около полутора десятков настроек. В начальную, техническую, входит обработка эмульсией и смыв водой. Следующая ступень – это, как правило, предварительный обмыв, двойной проход эмульсией и ее смыв. В третьей стадии добавляют мойку колес и порогов на въезде в бокс, ополаскивание очищенной водой (осмос) и сушку. Плюс обработка пеной после эмульсии. Наконец, в максимальный вариант входит жидкий воск. Если применять такую программу еженедельно, то эффект реально заметен: в дождь вода уходит со стекол и кузова быстрее.

Сушка на робот-мойке может быть только сверху или сверху и сбоку. Второй вариант более эффективный. На фото именно он – с черными боковыми «ушами».

Бывают нюансы настроек, которые не указаны в описании программ. Например, три цикла сушки вместо стандартных двух. Или двойной обмыв высоким давлением передней и задней части кузова, тогда как чаще оборудование делает один проход. Иногда такие бонусы включают не в постоянном режиме, а на самый слякотный сезон.

В полной программе обмыв водой под высоким давлением делают в начале и в конце. Все закоулки кузова «дуге» недоступны, но в целом качество приемлемое.

Чего греха таить: робот отмывает машину не так качественно, как люди. Из личного опыта: недельная грязь, даже зимние реагенты или весенняя слякоть, отходят без проблем. А вот если они провели на кузове уже дней 10–14, то результат может не удовлетворить.

Эмульсия растворяет грязь, она почти прозрачная. А затем густая и тяжелая пена стягивает ее вниз по кузову.

Механизированный обмыв не охватывает внутреннюю сторону корпусов зеркал и стекло пятой двери, если над ним нависает спойлер. Но эту проблему уже решили в новых моделях моек – за счет измененной геометрии рукава. Сушка приводит в порядок внешние панели, но после начала движения начинают ползти капли из щелей.

Перфекционистам робот не подойдет. Остальных – устроит.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ Мойка самообслуживания Дешево, минимальные очереди

Нужно пачкаться и мерзнуть самому, зимой убивает ЛКП Робот-мойка Быстро, не выходя из машины

Не подходит для застарелой грязи Классическая мойка Качественнее других типов моек, максимум услуг

Долго, ЛКП страдает от губок и тряпок

Программы с сушкой стоят в Москве и Подмосковье примерно 750–1200, с воском – 900–1450 рублей. Цены разнятся даже в рамках одной сети – на них влияет стоимость аренды и интенсивность потока клиентов. Примерно столько же стоит помыть машину на ручной мойке, но это будет куда дольше.

К тому же на обычных мойках стоимость зависит от класса автомобиля, а робот обслуживает Daewoo Matiz и Cadillac Escalade по одной цене. Робот-мойки особенно выгодны владельцам больших машин .

