Недорогие мини-мойки: какая точно отмоет машину?

Эксперты «За рулем» проверили в деле 7 аккумуляторных автомоек

Аккумуляторные мини-мойки подойдут тем автовладельцам, которые не имеют возможности поливать машину из шланга, не считаясь с расходом воды, а посещать стационарную автомойку не хотят – либо ее нет поблизости.

Алгоритм работы несложен: набрали воды в ведерко – и вперед. Питание – от встроенных аккумуляторов: на разовую мойку должно хватить. Почти все мойки имеют адаптер под резьбу «кока-кольной» бутылки: воду можно подавать и так.

По создаваемому давлению мини-мойки не конкуренты полноценному «Керхеру», но они полезны, например, для промывания радиатора двигателя и конденсатора кондиционера. Разумный напор не повредит тонкие пластины теплообменников. Да и сбить крупную грязь с кузова они все-таки помогают.

Мы купили семь бюджетных аккумуляторных мини-моек по цене от 1800 до 6500 рублей. Для сравнения в компанию добавили вне конкурса двух представительниц иных племен: первая работала от бортсети автомобиля, а вторая – от 220 В.

Что проверяли?

Оценили энергоемкость источников питания каждой мини-мойки. Измерили время, необходимое для переливания 5 литров воды.

«Нуль-транспортировка». Так выглядит стенд для проверки времени непрерывной работы мойки.

Оценили максимально возможное время работы при полностью заряженных аккумуляторах, при этом мы ограничили его 20 минутами. Почему? За это время мойка перекачает более половины двухсотлитровой бочки. Где взять столько воды человеку без водопровода?

Кроме того, измерили максимальную длину струи, оценили набор насадок, прилагаемых к каждому образцу. И уделили внимание эргономике – насколько удобно мини-мойками пользоваться.

У нескольких моек всасывающий шланг при чистом входном фильтре буквально сжимает разрежением, что ухудшает работу.

Участники

Результаты наших исследований относятся только к данной выборке образцов.

1. Deko DKCW25, 063-4490 Мойка высокого давления аккумуляторная Примерная цена 3300 ₽ Шланг подвода воды к мойке сжимается, ухудшая расходные характеристики – его желательно заменить. Аккумулятор мощный, но цена высоковата. Рекомендуем при отсутствии альтернативы.

2. Boxbot Мойка 20В, 15 бар – 10 бар, 120 л/час, пеногенератор, шланг 5 м, батарея 3 А·ч, CPW-2030A Примерная цена 2600 ₽ Курок включения фиксируется кнопкой, как на электродрели – в некоторых ситуациях это очень полезно. Налицо мощный аккумулятор и полная реализация заявленных функций. Рекомендуем.

3. Автомойка Аккумуляторная мини-мойка высокого давления Примерная цена 1800 ₽ Аккумуляторы слабоваты, но вдвоем обеспечат достаточно долгую работу. Струя бьет далеко. Учитывая невысокую цену – рекомендуем.

4. Мойка аккумуляторная в кейсе Беспроводная автомойка высокого давления с 2 аккумуляторами Примерная цена 2300 ₽ Слабые аккумуляторы, остальные показатели на среднем уровне. Цена несколько завышена. Пользоваться можно, но лучше либо поискать подешевле, либо выбирать мойку «с именем».

5. Zitrek ZKCW20 Мойка высокого давления аккумуляторная, 30 бар, 1×4.0 А·ч Примерная цена 1800 ₽ Какие там 4,0 А·ч? Дали два аккумулятора, но в каждом из них всего по 5 элементов. Впрочем, 20 минут всё же проработала. С учетом низкой цены – можно использовать.

6. DHY Мойка высокого давления с 2 аккумуляторами и кейсом Примерная цена 2000 ₽ Шланг сжимается при работе, что снижает показатели. Лучше заменить его. Аккумуляторы позволили проработать устройству непрерывно 20 мин, что вполне достаточно для мойки автомобиля. За свою цену – приемлемо.

7. Water gun Бесщеточная аккумуляторная мойка высокого давления «6 в 1» для автомобиля, Водяной пистолет для дачи сада, Портативная мини-мойка беспроводная с пенообразователем Примерная цена 6500 ₽ В подарок положили второй аккумулятор, но и один, и другой – слабые. На одном написано 24 В, на другом – 48. Но на самом деле в обоих случаях это обычный 20-вольтовый аккумулятор всего с пятью элементами. Мотор – щеточный! Достаточно в темноте запустить мойку, как сквозь белый корпус прекрасно видно искры от коллектора. Цена не оправдана. Рекомендовать к покупке не можем.

8. Автомойка Портативная автомойка высокого давления с насосом Примерная цена 2100 ₽ Устройство питается от прикуривателя. При достижении заданного давления в системе (если курок подачи воды не нажат) моторчик выключается по команде датчика давления. Обладает хорошим всасыванием, так как насос расположен рядом с емкостью для воды. А дальше, уже под давлением, жидкость идет к регулируемому водяному пистолету. Устройство очень похоже на другие мини-мойки, но при хорошем уходе прослужит дольше: аккумулятор-то не помрет. Понравилось.

9. DGM Water 140 (DGWT140001) Мойка высокого давления Примерная цена 7500 ₽ Мойка с питанием от сети 220 В, конечно же, стоит на голову выше аккумуляторных. Мощность 1400 Вт чувствуется. Но при этом всасывание из емкости – слабенькое, и лучше всего она работает от магистрали с давлением воды. Однако если у вас есть магистральный водопровод, то может быть обойтись простым шлангом? Вне зачета.

Вскрытие показало

Во всех аккумуляторных мини-мойках применены аккумуляторы формата Makita‑20. В них набраны элементы 18650 напряжением 3,7 В, которые собирают последовательно по 5 штук. Если установлено 2×5 аккумуляторов, то это – хороший мощный источник питания. Но если на упаковке будет написано 48 В – почти наверняка это обман. С другой стороны, и 12‑вольтовые моторчики, подключаемые к трем элементам 18650, нам нигде не встретились.

К сожалению, у многих моек в большом корпусе аккумулятора размещены ­только пять элементов 18650 (на фото слева). Рядом – «честная» батарея мойки Deko (на фото справа).

Выбирать аккумуляторы, а вместе с ними и саму мини-мойку, надо исходя из их массы элементов питания. Чем она больше, тем лучше. Отличить 600 г массы от 300 несложно. Масса в 600 г соответствует десяти элементам, а 300 – только пяти.

Пеногенератор есть у всех моек, кроме работающей от прикуривателя.

У большинства моек две насадки – веерная и струйная. И только у мойки с громким именем Water gun есть трубка, оканчивающаяся насадкой револьверного типа. Вращением наконечника в виде большой шайбы можно выбрать один из шести режимов работы.

К любой из моек, кроме Water gun, можно присоединить через метровый шланг трубку с просверленными в ряд отверстиями, которую удобно вводить между радиаторами для промывки. Идея очень полезная – жаль, что ни один производитель не дал такое приспособление в комплекте.

Конструкция насосов

Во всех мойках, кроме той, что на 220 В, конструкция насосной части выполнена под копирку. Электродвигатель вращает солнечную шестерню планетарного редуктора. Она, как и сателлиты, выполнена из металла во всех образцах. При этом коронная шестерня у всех пластмассовая, но это не должно пугать: вспомните, что ведомая шестерня у механизмов стеклоочистителя тоже пластмассовая, а работать ей приходится в морозы, при ударных нагрузках, а то и при заклиненном льдом приводе.

Детали насоса: 1 – блок цилиндров; 2 – головка блока; 3 – уплотнение (поршневое кольцо); 4 – поршень двойного действия; 5 – коленчатый вал; 6 – водило; 7 – коронная шестерня с сателлитами; 8 – электродвигатель с солнечной шестерней.

Итак, водило планетарного механизма, после понижения частоты вращения и увеличения крутящего момента, вращает коленчатый вал. На шатунной шейке установлен шарикоподшипник, который перемещает вправо‑влево поршень. По обоим концам поршня к пластмассовому «блоку цилиндров» подходят головки с парой автоматических клапанов.

Поршень уплотнен сальниками, что обеспечивает герметичность конструкции и неплохое самовсасывание. По крайней мере, все мойки свободно подняли воду на высоту 1,5 м. С годами, когда уплотнения подсохнут, стоит нанести на них силиконовую смазку. А еще стоит осушать мойку перед зимним хранением, если она останется в не­отапливаемом помещении.

Особняком стоит мойка на 220 В. У нее аксиально-поршневой насос, похожий на те, которые используются в компрессоре кондиционера.

Итоги

Сведя результаты тестов, делаем вывод: при выборе мини-мойки старайтесь ориентироваться на модели с именем – в нашем случае это Boxbot и Deko. Безымянные изделия, как показал наш опыт, отличаются слабыми аккумуляторами и хлипкой конструкцией. Совершенно неоправданной выглядит покупка мойки с шестью видами струй: дорого, а такого разнообразия в реальности не надо.

Мойка с питанием от прикуривателя понравилась автоматикой, отключающей работу насоса при достижении заданного давления. Кроме того, на пистолете установлено регулируемое поворотом сопло, дающее и струю, и разные углы распыла.

Счастливого пути на чистой машине!