Как не переохладить двигатель зимой?

Эксперт Ревин рассказал про опасности недогрева моторов в морозы

Если двигатель не нагревается до рабочей температуры, он быстрее изнашивается, тратит больше топлива и не обеспечивает достаточный обогрев салона. Особенно важно поддерживать рабочую температуру для дизельных двигателей, которые часто страдают от недогрева.

Чтобы избежать негативных последствий, необходимо проверить несколько параметров и принять соответствующие меры.

Проверка работы штатных устройств автомобиля

Первым делом нужно убедиться, что термостат поддерживает правильную температуру двигателя. Некоторые ориентируются на стрелку на панели приборов, но у многих автомобилей такого указателя нет, а те, что есть, могут показывать температуру в виде прямоугольников, которые автолюбители называют «шоколадками».

Например, четыре «шоколадки» на Ларгусе могут обозначать как 80°С, так и 100°С. Для более точной проверки используйте дополнительный прибор, который подключается к разъему OBD II или сканер типа ELM 327, работающий с диагностической программой на смартфоне.

Во время длительной поездки температура должна быть немного выше справочной температуры открытия клапана термостата. Если она ниже, значит, термостат неисправен и не выполняет свою функцию.

Есть любители жонглировать зимними и летними термостатами. В этом случае важно не забыть вовремя поставить зимний.

Также важно проверять исправность штатных жалюзи с электронным управлением, которые могут обеспечивать нормальное температурное состояние двигателя зимой.

Некоторые автомобили комплектуются пластмассовой заглушкой отверстия в бампере для зимнего периода. В этом случае ее лучше устанавливать до наступления морозов.

Если на автомобиле с завода предусмотрена защита силового агрегата, убедитесь, что она на месте.

Дополнительные устройства защиты двигателя от переохлаждения

Если производитель не предусмотрел штатную защиту двигателя, обязательно установите её на зиму. Это поможет предотвратить попадание ледяных глыб под автомобиль и сохранит тепло силового агрегата.

Сверху двигатель можно укрыть автоодеялом. Эта мера не повысит температуру мотора на ходу, но поможет ему медленнее остывать во время остановок.

Чтобы уменьшить обдув мотора ледяным воздухом, можно установить картонку перед радиатором. Ее лучше спрятать в щель между радиатором и бампером, чтобы она не была видна. Оставьте часть радиатора, за которой работает электровентилятор, открытой. Это позволит избежать перегрева двигателя в оттепель.

Утеплители радиатора можно найти для разных автомобилей, и они выглядят вполне прилично.

Для быстрого прогрева двигателя после запуска на морозе многие используют подогреватели антифриза или моторного масла, но для этого необходим доступ к сети 220 В.

В холодных регионах на старых автомобилях (Москвичах, Жигулях и Волгах) советовали демонтировать крыльчатку вентилятора системы охлаждения или заменить ее на версию с двумя лопастями. Крыльчатка сидела на шкиве водяного насоса, который всегда вращался при работе мотора, создавая сильный «сквозняк» под капотом.

