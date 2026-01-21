#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Volkswagen ID. Era 9X
21 января
Появились фотографии интерьера абсолютно нового кроссовера Volkswagen
Autohome опубликовал шпионские фото интерьера...
Электрокар Атом
21 января
Оценены рыночные перспективы нового российского электромобиля
Эксперты «Автостата» высказались о перспективах...
Через 20 лет ручное вождение авто станет экзотикой, считают в Минтрансе
21 января
Через 20 лет ручное вождение авто станет экзотикой, считают в Минтрансе
Министр Никитин: через 20 лет ручное управление...

Почему автоматической трансмиссии не существует?

Эксперт объяснил, почему ни у одного автомобиля нет автоматической трансмиссии

Автомобиль, оснащенный автоматической коробкой передач, с некоторых пор породил непонятный термин – автоматическая трансмиссия. Но говорить так неграмотно. И вот почему.

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ LADA ISKRA Голосование в самой престижной автомобильной премии России уже началось. Заполните анкету и выиграйте автомобиль!
ГРАН-ПРИ
«ЗА РУЛЕМ»

Трансмиссия – это совокупность деталей и узлов, соединяющих двигатель с ведущими колесами автомобиля. В нее, таким образом, могут входить карданный вал, коробка передач, дифференциал, приводы колес со ШРУСами и т.п.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Национальный автомобильный союз предложил лишать прав за установку нештатных...
Электромобиль «Атом» оснастят системой мониторинга усталости водителя
10 500 км с модным китайским кроссовером: зимы боится?

Рекомендуем
Как самому заменить ступичный подшипник?

Термин «автоматическая» при этом может относиться только к коробке передач. Ни автоматических ШРУСов, ни автоматических карданных валов в природе пока не существует. Поэтому и трансмиссия не может быть автоматической.

Не станем же мы называть автоматическим весь автомобиль при наличии в нем автоматической коробки передач?

  • Законно ли доустанавливать подогрев сидений в автомобиль? Эксперт перечислил все опасности самостоятельной установки теплых сидений в машину.

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Колодочкин Михаил
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 219
21.01.2026 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0