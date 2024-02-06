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Такой разброс рабочей температуры двигателей считается допустимым — называем значения

Эксперты назвали оптимальный диапазон рабочей температуры двигателя автомобиля

Ресурс любого силового агрегата автомобиля зависит от эксплуатационных температур. Есть определенные параметры, при которых достигаются расчетные показатели максимальной экономичности, экологичности, а также тяговые и другие характеристики.

Среднестатистическая норма рабочей температуры бензинового двигателя колеблется в значениях 85-110 градусов. Чем старее и проще мотор — тем ниже его нормальная средняя температура. Классические атмосферные агрегаты «старой школы» держат примерно 90 градусов, а современные малообъемные турбомоторы — от 100 градусов и выше.

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Любой двигатель внутреннего сгорания рассчитан на конкретный диапазон температур для корректной работы с максимальной отдачей. Зачастую происходит перегрев двигателя, как правило, такое происходит у автомобилей возрастом старше 10-15 лет. Основными причинами перегрева мотора являются неисправность термостата, неполадки в системе управления термостатом, забитые радиаторы охлаждения, низкая эффективность помпы, низкий уровень охлаждающей жидкости.

Любой показатель стрелки за красной зоной свидетельствует о перегреве мотора. Если стрелка постоянно находится у красной зоны, а во время стоянки перед светофором из-под крышки бачка идут клубы пара — нужно срочно решать проблему.

Что касается рабочей температуры двигателя в зимнее время, стоит отметить, что исправная система охлаждения при условии соблюдении допустимых климатических условий всегда поддерживает оптимальные значения. В зависимости от погодных условий есть допустимый разброс, в частности, при 97 градусах, заложенных конструкцией мотора, зимой на трассе показания могут упасть до 90, а летом в пробке — подняться до 105. Несмотря на это, такие значения находятся в пределах нормы.

Источник: autonews.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
06.02.2024
Фото:Unsplash
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