Родной порт и другие фишки «официального» автомобиля: в чём он лучше «параимпортного»

Avatr 11 начали поставлять в РФ официальным путем – что изменится для владельцев

Что появилось с официальными поставками

Самое главное: Avatr 11 сменил тип зарядного разъема.

Вместо китайского народного GB/T, как на «серых» машинах, появился европейский разъем CCS Combo 2, объединяющий штекеры для зарядки переменным и постоянным («быстрым») током. Таких зарядных станций в России намного больше.

Правда, когда я попытался начать зарядку на паркинге одного из московских торговых центров, ничего не получилось. Проблема была именно в станции, а не в электромобиле. Ладно, поеду дальше.

Но следующая зарядная станция от Россетей на автозаправке тоже оказалась неактивной, на ремонте! Подзарядиться удалось только с третьей попытки, и это в Москве. Инфраструктура для электромобилей сильно продвинулась за последние годы, но всё еще далека от идеала.

AVATR 11. Цена в России от 6 950 000 ₽. Очередная причуда китайского нейминга: название модели предлагают произносить как «один-один», а не «одиннадцать». Приживется ли?

Поэтому чем больше запас хода, тем спокойнее.

Конечно, заявленные 625 километров Avatr 11 не проедет, но при температурах не ниже +5 ˚C, по моим прикидкам, в городе 450–500 км на одном заряде преодолеть можно. Я ожидал, что расход энергии приблизится к 30 кВт·ч/100 км, однако в реальности показания трипкомпьютера оказались в полтора раза приятнее. Понятно, что 500 км справедливы для Аватров с большой батареей на 116 кВт·ч.

И я не пытался экономить энергию: климат-контролем пользовался, сберегающий режим не включал и ускорениями не брезговал. Пара электромоторов Huawei на передней и задней оси выдают почти 600 «электрических коней», и первые 100 км/ч Avatr набирает быстрее пяти секунд. И – о, электрическое чудо! – может достичь 200 км/ч!

Что изменилось в салоне

Но постоянно ехать в режиме форсажа не хочется. Не потому что Avatr этого не может – просто именно в чинном перемещении он раскрывается лучше. Убаюкивающая тишина и неожиданно достойная плавность хода вселяют чувство собственного достоинства. Зачем доказывать кому-то, как эта «электричка» может ускоряться? Главное, что я это знаю.

У пассажира есть свой дисплей медиасистемы. Одно из ключевых отличий «официальных» Аватров кроется в меню климат-контроля: появился обогрев руля и лобового стекла.

Передняя панель – произведение искусства. Впрочем, вполне практичное.

Avatr 11 одинаково приятно стелет по ровной автостраде и извилистой местной дороге, не раздражает резкостью в городе. А как только я перешел на интенсивную рекуперацию, то сразу забыл про тормоза: в городском потоке замедления от мотор-генераторов вполне достаточно.

Интерьер прекрасен, особенно в темное время суток. Залюбуешься! Особенно под музыку, ибо акустика Meridian ой как хороша!

Кнопки электрического замка дверей – рядом с настройкой сидений. Есть и аварийная ручка на случай полностью разряженной батареи или ДТП.

Общаться с двумя экранами медиасистемы теперь приятнее – потому что заводская русификация. Есть даже интернет: сим-карта МТС установлена по умолчанию. Обогрев всего и вся – тоже базовое оснащение.

Как заправляться

С обретением официального статуса Avatr 11 не стал ехать лучше – он и раньше это делал круто. Но теперь электромобиль стал дружелюбнее – и в эксплуатации, и когда нужно зарядиться. Если, конечно, ЭЗС работают.

С разъемом CCS Combo 2 география подходящих зарядных станций стала заметно шире.

И люди до сих пор оборачиваются вслед. Платить за такое внимание нужно много: базовый Avatr 11 мощностью 313 л. с., с задним приводом и батареей на 90 кВт·ч стоит 7 млн рублей.

Полный привод, два электромотора в 578 сил и батарея на 116 кВт·ч дороже на полмиллиона.

А если хочется еще и задние раздельные кресла, то придется отдать 8 млн рублей!

Задний спойлер выдвигается на большой скорости либо принудительно – через меню настроек. Спереди – еще один небольшой багажник.

Электросеть

времена, когда некоторые зарядные станции для электромобилей были бесплатными, проходят. Всё чаще оплата электричества проводится через мобильное приложение (2Chargers, it.charge и другие).

Интерфейс у всех простой. В большинстве случаев нужно сразу пополнять счет минимум на тысячу рублей при средней стоимости одного киловатт-часа около 20 рублей.

Тут нужно быть внимательным и сначала проверить, есть ли нужная зарядная станция в базе. К примеру, если хочется зарядиться на станции Россетей, которые частенько стоят на обычных АЗС, нужно знать, где найти подходящее приложение. Если скачать его из привычного Google Play, то база активных зарядных станций окажется скудной — и можно зря пополнить счет. Актуальное приложение со свежей базой есть в RuStore.

Задний багажник вмещает чуть меньше 400 литров. В подполье есть место для дорожной мелочи.

В случае электромобиля не нужно платить транспортный налог за все 578 л. с. – он рассчитывается исходя из суммарной 30‑минутной мощности электромоторов. Для Аватра 11 это всего лишь 150 л. с.

AVATR 11

Длина / ширина / высота / база 4880 / 1970 / 16010 / 2975 мм

4880 / 1970 / 16010 / 2975 мм Снаряженная / полная масса 2425 / 2873 кг

2425 / 2873 кг Объем багажников 394+95 л

394+95 л Максимальная скорость 200 км/ч

200 км/ч Разгон 0–100 км/ч 4,5 с

4,5 с Двигатель два синхронных электродвигателя, 425 кВт / 578 л. с., 650 Н·м

два синхронных электродвигателя, 425 кВт / 578 л. с., 650 Н·м Емкость батареи / запас хода 116,8 кВт·ч / 625 км

116,8 кВт·ч / 625 км Трансмиссия редуктор