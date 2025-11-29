Автомобили Mazda будут продавать в России с официальной гарантией

«ВТБ Авто» получил статус официального партнера Mazda в России

Сервис «ВТБ Авто» стал официальным партнером Mazda в России.

Теперь автомобили японского бренда доступны для онлайн-покупки с фиксированной ценой и гарантией «Mazda Гарант».

В продаже имеются две модели: кроссовер Mazda CX-5, который предназначен для повседневного использования в городских условиях, и более крупный CX-50, рассчитанный на универсальное применение, включая поездки по бездорожью.

Гарантия «Mazda Гарант» действует на протяжении 3 лет или 100 000 километров пробега, в зависимости от того, что будет достигнуто раньше, и призвана гарантировать техническое состояние автомобиля в этот период.

Кроме того, стало известно, что «Мазда Мотор Рус» планирует импортировать в Россию около 3 тыс. автомобилей Mazda до конца текущего года. Все кроссоверы будут прибывать с китайского завода Mazda и также будут обеспечиваться гарантией. Решение о расширении модельного ряда будет принято по итогам продаж первой партии.

