#
МолнияГуанчжоу 2025Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Kia Seltos
29 ноября
Доступный и понятный кроссовер Kia снова можно купить в России: известны цены
В России возобновлены продажи кроссоверов Kia...
Советы дизелистам: как с комфортом пережить зиму
29 ноября
Советы дизелистам: как с комфортом пережить зиму
О чем надо подумать, готовя автомобиль к...
Самая смачная коллаба года — Mercedes и McDonald’s!
29 ноября
Самая смачная коллаба года — Mercedes и McDonald’s!
Mercedes и McDonald’s открыли шесть совместных...

Автомобили Mazda будут продавать в России с официальной гарантией

«ВТБ Авто» получил статус официального партнера Mazda в России

Сервис «ВТБ Авто» стал официальным партнером Mazda в России.

Рекомендуем
7 кроссоверов, которые можно смело брать даже у третьего владельца

Теперь автомобили японского бренда доступны для онлайн-покупки с фиксированной ценой и гарантией «Mazda Гарант».

В продаже имеются две модели: кроссовер Mazda CX-5, который предназначен для повседневного использования в городских условиях, и более крупный CX-50, рассчитанный на универсальное применение, включая поездки по бездорожью.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Гарантия «Mazda Гарант» действует на протяжении 3 лет или 100 000 километров пробега, в зависимости от того, что будет достигнуто раньше, и призвана гарантировать техническое состояние автомобиля в этот период.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Кроме того, стало известно, что «Мазда Мотор Рус» планирует импортировать в Россию около 3 тыс. автомобилей Mazda до конца текущего года. Все кроссоверы будут прибывать с китайского завода Mazda и также будут обеспечиваться гарантией. Решение о расширении модельного ряда будет принято по итогам продаж первой партии.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 24
29.11.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0