В России хотят увеличить лимиты выплат по ОСАГО

В Госдуме предложили повысить лимиты выплат по ОСАГО до 700–800 тысяч рублей

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предлагающий значительно увеличить максимальные страховые выплаты по ОСАГО .

Согласно документу, лимит на ремонт автомобиля предлагается поднять с 400 до 700 тысяч рублей, а выплаты за вред жизни и здоровью – с 500 до 800 тысяч рублей.

Кроме того, авторы инициативы настаивают на ежегодной индексации этих сумм с учетом инфляции.

Как пояснил депутат Георгий Камнев, текущие лимиты не пересматривались с 2014 года и уже не покрывают реальных затрат на восстановление машин и лечение из-за роста цен.

