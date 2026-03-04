В России хотят увеличить лимиты выплат по ОСАГО
В Госдуме предложили повысить лимиты выплат по ОСАГО до 700–800 тысяч рублей
Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предлагающий значительно увеличить максимальные страховые выплаты по ОСАГО .
Согласно документу, лимит на ремонт автомобиля предлагается поднять с 400 до 700 тысяч рублей, а выплаты за вред жизни и здоровью – с 500 до 800 тысяч рублей.
Кроме того, авторы инициативы настаивают на ежегодной индексации этих сумм с учетом инфляции.
Как пояснил депутат Георгий Камнев, текущие лимиты не пересматривались с 2014 года и уже не покрывают реальных затрат на восстановление машин и лечение из-за роста цен.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: РИА Новости
Фото:Depositphotos
312
04.03.2026
Поделиться:
Оцените материал:
0