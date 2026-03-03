АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
20 марта
АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
Выпуском фургонов SKM займется ВИС-АВТО,...
Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
20 марта
Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
Автокриминалист Шелков назвал три признака...
Форма багажника превосходна. Третий ряд при складывании образует ровный пол. Если не складывать, для поклажи остается около 300 л объема.
20 марта
Надежный рамный внедорожник от 1,8 млн рублей: какой ресурс?
Названы достоинства и недостатки большого...

Появилась новая дешевая версия Гранты: подробности и цены

В РФ начались продажи новой версии лифтбека Lada Granta по цене от ₽1 млн

АВТОВАЗ начал производство и продажи лифтбека Lada Granta в новой, более доступной базовой комплектации, которая получила название «Классик».

Кузов не ржавеет, живучая ходовая — надежные и престижные седаны от 1,5 млн рублей

Благодаря этой версии минимальная цена пятидверной модели снизилась сразу на 81 тыс. рублей и теперь стартует с отметки 1 017 000 рублей.

Новая комплектация практически идентична версии «Классик Кондиционер», которая до этого открывала модельный ряд лифтбека. Единственное отличие – отсутствие кондиционера, что и позволило сделать автомобиль заметно дешевле. При этом базовая Granta сохранила весь остальной необходимый набор опций для комфортной и безопасной эксплуатации.

В пресс-службе АВТОВАЗа специально для «За рулем» прокомментировали ситуацию:

Комплектация без кондиционера, о которой идет речь, исторически предлагалась для LADA Granta в кузове седан. Решение расширить ее на версию в кузове лифтбек продиктовано потребительским спросом. Подчеркнем: самой бюджетной Lada Granta остается комплектация Стандарт Плюс в кузове седан - от 850 000 рублей.

Оснащение Гранты в исполнении «Классик»

Безопасность: подушка безопасности водителя, крепления ISOFIX, ABS с системой распределения тормозных усилий (EBD).

Комфорт:электроусилитель руля, регулируемая по высоте рулевая колонка, центральный замок, передние электростеклоподъемники.

Экстерьер и мультимедиа: электропривод и обогрев наружных зеркал, дверные ручки в цвет кузова, 14-дюймовые стальные диски и аудиоподготовка с четырьмя динамиками.

Lada Granta
Lada Granta

Под капотом обеих версий («Классик» и «Классик Кондиционер») устанавливается хорошо знакомый 1,6-литровый 8-клапанный двигатель мощностью 90 лошадиных сил, работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Lada Granta
Lada Granta

Ранее «За рулем» сообщал, что самый популярный кроссовер Чери обновился.

Источник: «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото: АВТОВАЗ
03.03.2026 
Фото: АВТОВАЗ
Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
-45