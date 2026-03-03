Появилась новая дешевая версия Гранты: подробности и цены

В РФ начались продажи новой версии лифтбека Lada Granta по цене от ₽1 млн

АВТОВАЗ начал производство и продажи лифтбека Lada Granta в новой, более доступной базовой комплектации, которая получила название «Классик».

Благодаря этой версии минимальная цена пятидверной модели снизилась сразу на 81 тыс. рублей и теперь стартует с отметки 1 017 000 рублей.

Новая комплектация практически идентична версии «Классик Кондиционер», которая до этого открывала модельный ряд лифтбека. Единственное отличие – отсутствие кондиционера, что и позволило сделать автомобиль заметно дешевле. При этом базовая Granta сохранила весь остальной необходимый набор опций для комфортной и безопасной эксплуатации.

В пресс-службе АВТОВАЗа специально для «За рулем» прокомментировали ситуацию:

Комплектация без кондиционера, о которой идет речь, исторически предлагалась для LADA Granta в кузове седан. Решение расширить ее на версию в кузове лифтбек продиктовано потребительским спросом. Подчеркнем: самой бюджетной Lada Granta остается комплектация Стандарт Плюс в кузове седан - от 850 000 рублей.

Оснащение Гранты в исполнении «Классик»

Безопасность: подушка безопасности водителя, крепления ISOFIX, ABS с системой распределения тормозных усилий (EBD).

Комфорт:электроусилитель руля, регулируемая по высоте рулевая колонка, центральный замок, передние электростеклоподъемники.

Экстерьер и мультимедиа: электропривод и обогрев наружных зеркал, дверные ручки в цвет кузова, 14-дюймовые стальные диски и аудиоподготовка с четырьмя динамиками.

Под капотом обеих версий («Классик» и «Классик Кондиционер») устанавливается хорошо знакомый 1,6-литровый 8-клапанный двигатель мощностью 90 лошадиных сил, работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

