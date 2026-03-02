Самый популярный кроссовер Чери обновился: что в нем изменилось?

АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
Выпуском фургонов SKM займется ВИС-АВТО,...
Форма багажника превосходна. Третий ряд при складывании образует ровный пол. Если не складывать, для поклажи остается около 300 л объема.
Chery обновила дизайн кроссовера Tiggo 7L , но пока только для домашнего рынка. В Китае модель демонстрирует совершенно другую внешность по сравнению с той версией, что уже несколько месяцев доступна российским покупателям.

Вместо привычной решетки радиатора теперь используется более компактная с интегрированными фарами. Дизайнеры переработали всю переднюю часть, включая бампер и воздухозаборники. Боковины украсили полускрытые дверные ручки, а задние фонари получили сложную световую графику, напоминающую молнии. Третий стоп-сигнал на крыше – еще одна деталь обновления.

Что скрывается под капотом китайской версии, пока не сообщается. У нас же Tiggo 7L предлагается с единственным силовым агрегатом – бензиновым турбомотором 1.6 на 150 лошадиных сил. С ним работает 7-ступенчатый преселективный робот, а привод может быть передним или полным.

На российский рынок эта модель, кстати, вышла еще весной 2025 года. Буква L в индексе, как поясняли в компании, означает не только увеличенную на 40 мм длину кузова по сравнению с Tiggo 7 Pro Max, но и расширенные возможности автомобиля.

При этом, хотя Россия для Chery остается вторым по значимости рынком после Китая, в январе марка не попала в топ-10 самых продаваемых брендов по данным «Автостата». На третье место рейтинга ворвалась марка Tenet, под которой продаются калужские «двойники» китайских моделей, включая, вероятно, и собратьев Tiggo.

Источник:  ITHome
Ушакова Ирина
Фото:Chery
Количество просмотров 7595
02.03.2026 
