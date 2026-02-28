#
Эти кроссоверы стоит выбрать, если нужен просторный салон, но бюджет ограничен

Topspeed: 10 самых доступных кроссоверов с просторным салоном на 2025-2026 годы

Перечень самых доступных кроссоверов с просторным салоном возглавляет модель Chevrolet Equinox 2025 года. По данным издания Topspeed, именно этот автомобиль предлагает максимум практичности за свои деньги. Его багажник с широким проемом и ровным полом отлично подходит для перевозки крупногабаритных вещей, а на передних сиденьях даже высоким людям будет комфортно – и над головой, и для ног места предостаточно.

На втором месте Subaru Forester 2026 года, который славится не столько габаритами, сколько ощущением свободы внутри. Большие окна и тонкие стойки крыши обеспечивают панорамный обзор, наполняя салон светом и визуально расширяя его. Пассажирам и спереди, и сзади здесь тоже не тесно.

Бронзу рейтинга получает Kia Sportage 2026 года. Его козырь – продуманный и современный интерьер, который выгодно отличает модель среди конкурентов. Дизайнеры сделали ставку на эргономику: в салоне много удобных ниш для мелочей, а низкая приборная панель в паре с крупным медиаэкраном не загромождают пространство, создавая ощущение простора.

В десятку лучших также вошли Hyundai Tucson 2026 года, Honda CR-V 2025 года и Ford Escape 2025 года. За ними следуют Mazda CX-5 2025 года, Nissan Rogue 2026 года, Toyota RAV4 2025 года и Volkswagen Tiguan 2025 года. Каждая из этих модель в своей ценовой категории предлагает пассажирам и водителю больше места, чем можно было бы ожидать от компактного кроссовера.

Chevrolet Equinox
Subaru Forester
Kia Sportage
Hyundai Tucson
Honda CR-V
Ford Escape
Mazda CX-5
Nissan Rogue
Toyota RAV4
Volkswagen Tiguan

Ранее «За рулем» сообщал , что популярный кроссовер подешевел после обновления.

Источник:  Topspeed
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik | Производители
28.02.2026 
Фото:freepik / freepik | Производители
