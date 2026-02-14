#
В Россию вернулся самый надежный кроссовер на рынке с приемлемой ценой

Продажи кроссоверов Subaru Forester возобновлены в РФ с ценами от 3,2 млн рублей

Subaru Forester, чьи внедорожные качества способны посоперничать даже с полноценными внедорожниками, теперь доступен в России благодаря параллельному импорту. На рынке представлены модели как пятого, так и шестого поколений, чья стоимость на одном из популярных онлайн-сервисов начинается с отметки в 3 150 000 рублей.

Subaru Forester
Subaru Forester

За указанную сумму можно приобрести новый Forester во Владивостоке. Этот автомобиль будет в модификации STI Sport Plus, оснащенный 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 154 лошадиных сил и вариатором. Комплектация богата: люк, кожаный салон, мультифункциональный кожаный руль, медиасистема с большим сенсорным экраном, подогрев сидений, климат-контроль, система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя и прочие опции.

Ещё на 100 тысяч рублей дороже, за 3 250 000 рублей, во Владивосток привезут Forester в исполнении Sport EyeSight. Он отличается красно-черной отделкой салона и многочисленными акцентами STI на кузове и в интерьере. Как следует из названия, данная версия оснащена продвинутым комплексом безопасности и помощи водителю EyeSight, включающим адаптивный круиз-контроль, систему автоматического торможения, мониторинг состояния водителя и другое.

Следующее по цене предложение – 3 700 000 рублей. Столько стоит кроссовер шестого поколения, поставляемый в Новосибирск, с тем же 154-сильным атмосферным двигателем и вариатором. От предыдущей модели он отличается более крупными габаритами, обновленным дизайном с двухъярусной оптикой и объединенными задними фонарями, а также вертикальным 11,6-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы.

Интерьер Subaru Forester
Интерьер Subaru Forester

Более мощный Forester актуального поколения, оснащенный 1,8-литровым турбированным бензиновым мотором мощностью 177 лошадиных сил, обойдется минимум в 3 915 000 рублей при поставке во Владивосток. Существенный аспект – это японская спецификация с правосторонним расположением руля. В Омске аналогичный кроссовер оценивается выше – в 4 282 000 рублей.

В наличии также есть несколько новых Subaru Forester. Модели пятого поколения во Владивостоке предлагаются по цене от 3 790 000 рублей. Цена на кроссовер последнего поколения стартует от 4 600 000 рублей за версию со 177-сильным двигателем.

Таможенно оформленные Forester шестого поколения в Москве и Нижнем Новгороде стоят дороже – от 6 690 000 и 6 790 000 рублей соответственно. В обоих случаях речь идет о версиях с 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 136 л.с. Самый мощный вариант кроссовера, с 2,5-литровым 185-сильным двигателем, доступен в Екатеринбурге за 6 900 000 рублей.

Отзывы о Subaru Forester (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Subaru Forester  2016
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.
Недостатки:
1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.
Комментарий:
Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.
+26