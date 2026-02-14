В Россию вернулся самый надежный кроссовер на рынке с приемлемой ценой

Продажи кроссоверов Subaru Forester возобновлены в РФ с ценами от 3,2 млн рублей

Subaru Forester, чьи внедорожные качества способны посоперничать даже с полноценными внедорожниками, теперь доступен в России благодаря параллельному импорту. На рынке представлены модели как пятого, так и шестого поколений, чья стоимость на одном из популярных онлайн-сервисов начинается с отметки в 3 150 000 рублей.

Subaru Forester

Рекомендуем Эти 5 кроссоверов с пробегом вам отдадут с огромной скидкой

За указанную сумму можно приобрести новый Forester во Владивостоке. Этот автомобиль будет в модификации STI Sport Plus, оснащенный 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 154 лошадиных сил и вариатором. Комплектация богата: люк, кожаный салон, мультифункциональный кожаный руль, медиасистема с большим сенсорным экраном, подогрев сидений, климат-контроль, система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя и прочие опции.

Ещё на 100 тысяч рублей дороже, за 3 250 000 рублей, во Владивосток привезут Forester в исполнении Sport EyeSight. Он отличается красно-черной отделкой салона и многочисленными акцентами STI на кузове и в интерьере. Как следует из названия, данная версия оснащена продвинутым комплексом безопасности и помощи водителю EyeSight, включающим адаптивный круиз-контроль, систему автоматического торможения, мониторинг состояния водителя и другое.

Следующее по цене предложение – 3 700 000 рублей. Столько стоит кроссовер шестого поколения, поставляемый в Новосибирск, с тем же 154-сильным атмосферным двигателем и вариатором. От предыдущей модели он отличается более крупными габаритами, обновленным дизайном с двухъярусной оптикой и объединенными задними фонарями, а также вертикальным 11,6-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы.

Интерьер Subaru Forester

Более мощный Forester актуального поколения, оснащенный 1,8-литровым турбированным бензиновым мотором мощностью 177 лошадиных сил, обойдется минимум в 3 915 000 рублей при поставке во Владивосток. Существенный аспект – это японская спецификация с правосторонним расположением руля. В Омске аналогичный кроссовер оценивается выше – в 4 282 000 рублей.

Рекомендуем Эти 5 кроссоверов с пробегом вам отдадут с огромной скидкой

В наличии также есть несколько новых Subaru Forester. Модели пятого поколения во Владивостоке предлагаются по цене от 3 790 000 рублей. Цена на кроссовер последнего поколения стартует от 4 600 000 рублей за версию со 177-сильным двигателем.

Таможенно оформленные Forester шестого поколения в Москве и Нижнем Новгороде стоят дороже – от 6 690 000 и 6 790 000 рублей соответственно. В обоих случаях речь идет о версиях с 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 136 л.с. Самый мощный вариант кроссовера, с 2,5-литровым 185-сильным двигателем, доступен в Екатеринбурге за 6 900 000 рублей.

«За рулем» можно читать и в MAX