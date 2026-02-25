Популярный кроссовер подешевел после обновления: что в нем поменялось

#
Продажи обновленного Haval H3 стартовали в России, причем базовая версия теперь даже немного дешевле предшественника. Китайский бренд объявил ценники: машина будет стоить от 2 699 000 до 3 499 000 рублей. Для сравнения, раньше за самый простой вариант просили 2 749 000, а за топовый – 3 449 000.

Haval H3
Внешние отличия свежего H3 и правда придется поискать. По сути, из заметного – черная решетка радиатора, задний стеклоочиститель с омывателем и исчезнувшая накладная панель на корме. В салоне добавили подсветку в зеркале козырька, а кнопки круиз-контроля и ограничителя скорости переехали на левую спицу руля.

Под капотом у переднеприводных машин остался 1,5-литровый турбомотор на 143 л. с. в паре с 7-ступенчатым роботом. Зато полноприводные кроссоверы получили модернизированный двигатель такого же объема, но мощностью уже 177 л. с. Кстати, его экологический класс теперь соответствует Евро-6.

Интерьер Haval H3
Из новшеств для комфорта – дистанционное управление через «Яндекс Станцию» и голосовые команды. Причем даже в базе H3 идет со светодиодной оптикой, системой контроля усталости, зимним пакетом, двухзонным климатом и камерой заднего вида. Собирают автомобили на заводе в Тульской области.

Интерьер Haval H3
Это обновление стало частью общей программы, которая ранее коснулась кроссовера H7 и внедорожника H9 из серии Pro. Эти модели уже доставляют в дилерские центры.

Ранее «За рулем» сообщал , что начались продажи новых машин российской сборки по цене от 550 тыс. рублей.

Источник:  Haval
Ушакова Ирина
Фото:Haval
25.02.2026 
Фото:Haval
