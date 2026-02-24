Популярный внедорожник остался без дизеля, и вот почему

Из российской гаммы двигателей Haval H9 исчез дизель — компания объяснила причины

У внедорожника Haval H9 после обновления не оказалось дизельной модификации, только бензиновые версии.

Об этом источник сообщает со ссылкой на менеджера департамента стратегии, планирования и управления GWM Rus Илью Федотова. По его словам, для исключения дизеля из гаммы H9 было несколько причин. Во-первых спрос на дизельные SUV постепенно падает. Во-вторых, экономия от использования дизтоплива уже не столь очевидна, как раньше. В-третьих, ужесточение утильсбора: он растет быстрее именно по дизельным моторам.

Наконец, современные бензиновые двигатели приближаются по тяге к дизельным, отметил Илья Федотов, напомнив, что нынешний бензиновый двигатель H9 выдает 218 л.с. и 380 Нм, причем максимум момента приходится на диапазон 1800–3600 об/мин. Как известно, 2,4-литровый дизель на H9 выдавал 184 л.с. и 480 Нм.

