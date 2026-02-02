Добротный внедорожник обновился для РФ

Компания Haval представила в России новую версию внедорожника Haval H9

Российский офис Haval анонсировал обновленный внедорожник Haval H9.

Внешних нововведений минимум: решетка радиатора окрашена в серый вместо серебристого, а расширители колесных арок теперь в черном пластике, взамен окрашенных в цвет кузова. Кроме того, в палитру к существующим четырем оттенкам кузова добавили новый серый цвет «Атласный Селенит». А в отделке интерьера для некоторых комплектаций станет доступен черный потолок.

Кроме того, в дополнение к двум смарт-ключам теперь полагается механический ключ – им можно открывать как двери, так и накладной бокс на пятой двери.

Пожалуй, самое существенное обновление – это мультимедийная система со встроенной платформа сервисов Яндекс Авто, обновлением «по воздуху» и голосовым управлением от Great Wall Motor, распознающим более 800 команд.

Цены уже известны: комплектация Elite у машин 2026 модельного года будет стоить 4 699 000 рублей, а Premium – 5 199 000 рублей. Согласно данным официального сайта, аналогичные комплектации прошлого модельного года стоят на 100 тысяч дешевле.

