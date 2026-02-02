#
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Skoda Rapid
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Добротный внедорожник обновился для РФ

Компания Haval представила в России новую версию внедорожника Haval H9

Российский офис Haval анонсировал обновленный внедорожник Haval H9.

20 000 км с большим китайским рамником: чем он удивил

Внешних нововведений минимум: решетка радиатора окрашена в серый вместо серебристого, а расширители колесных арок теперь в черном пластике, взамен окрашенных в цвет кузова. Кроме того, в палитру к существующим четырем оттенкам кузова добавили новый серый цвет «Атласный Селенит». А в отделке интерьера для некоторых комплектаций станет доступен черный потолок.

Кроме того, в дополнение к двум смарт-ключам теперь полагается механический ключ – им можно открывать как двери, так и накладной бокс на пятой двери.

Популярный в России кроссовер обновился — что изменилось

Пожалуй, самое существенное обновление – это мультимедийная система со встроенной платформа сервисов Яндекс Авто, обновлением «по воздуху» и голосовым управлением от Great Wall Motor, распознающим более 800 команд.

Цены уже известны: комплектация Elite у машин 2026 модельного года будет стоить 4 699 000 рублей, а Premium – 5 199 000 рублей. Согласно данным официального сайта, аналогичные комплектации прошлого модельного года стоят на 100 тысяч дешевле.

Источник:  Haval
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2727
02.02.2026 
Отзывы о Haval H9 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Haval H9  2016
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
отличная машина
Недостатки:
нет
Комментарий:
Да H9 получился крайне стильным и брутальным автомобилем со своей изюминкой. Очень радует наличие разнообразных электронных систем, которые помогают водителю как на трассе , так и на бездорожье.
0