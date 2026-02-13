#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Решение ЦБ: ключевая ставка снижена на 0,5%
13 февраля
Решение ЦБ: ключевая ставка снижена на 0,5%
Банк России 13 февраля снизил ключевую ставку...
Volvo S60L
13 февраля
Двери Volvo могут открыться на ходу из-за жары
NHTSA: Volvo отзовет в США 2,7 тысячи седанов...
Экзамен на права скоро сможет принимать компьютер: подробности
13 февраля
Экзамен на права скоро сможет принимать компьютер: подробности
МВД проработает внедрение ИИ в проведение...

Мощнее и современнее: названы цены обновленного Haval H7 для России

Модернизированный кроссовер Haval H7 будет стоить в России от 4 млн рублей

Вслед за объявлением цен на обновленный H3 российский офис Haval дал старт продаж модернизированной версии Haval H7.

Рекомендуем
Haval H7 — можно ли «рубиться» на реальном бездорожье?

Главное нововведение в «седьмом» – форсированный со 192 до 231 л.с. 2-литровый бензиновый турбомотор. Кроме того, мультимедиа с экраном 14,6" обзавелась предустановленными сервисами VK Видео и Яндекс, а линейка комплектаций «оптимизировалась»: список сократился с трех до двух – Premium и Tech Plus. В обеих теперь применены обивка потолка черного цвета и дополнительный зарядный порт USB Type-C.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Обе версии – на роботе и полноприводные. Уже в базовой (Premium) есть адаптивный круиз-контроль и смена полосы, ассистент торможения, сиденья с вентиляцией (передние) и подогревом, бесконтактное открытие багажника и двухзонный климат. В «топе» же (Tech Plus) появляются панорамная крыша с люком, проекция на лобовое, аудио премиум-класса, кожаная обивка, электрорегулировка кресла переднего пассажира, автоматическая парковка с памятью, колесные диски 19".

Цена обновленного Haval H7 в версии Premium составляет 4 млн рублей, в версии Tech Plus – 4,2 млн рублей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Haval
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 29
13.02.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Haval H7 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Haval H7  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Комфортная машина. Сравнивая со своей второй машиной Ford kuga могу сказать. что Haval H6 (прототип F7) не хуже, а по цене на 600 т.р дешевле
Недостатки:
За 2.5 года ничего не сломалось
Комментарий:
отличная. красивая машина!
+1