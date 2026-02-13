Мощнее и современнее: названы цены обновленного Haval H7 для России

Модернизированный кроссовер Haval H7 будет стоить в России от 4 млн рублей

Вслед за объявлением цен на обновленный H3 российский офис Haval дал старт продаж модернизированной версии Haval H7.

Главное нововведение в «седьмом» – форсированный со 192 до 231 л.с. 2-литровый бензиновый турбомотор. Кроме того, мультимедиа с экраном 14,6" обзавелась предустановленными сервисами VK Видео и Яндекс, а линейка комплектаций «оптимизировалась»: список сократился с трех до двух – Premium и Tech Plus. В обеих теперь применены обивка потолка черного цвета и дополнительный зарядный порт USB Type-C.

Обе версии – на роботе и полноприводные. Уже в базовой (Premium) есть адаптивный круиз-контроль и смена полосы, ассистент торможения, сиденья с вентиляцией (передние) и подогревом, бесконтактное открытие багажника и двухзонный климат. В «топе» же (Tech Plus) появляются панорамная крыша с люком, проекция на лобовое, аудио премиум-класса, кожаная обивка, электрорегулировка кресла переднего пассажира, автоматическая парковка с памятью, колесные диски 19".

Цена обновленного Haval H7 в версии Premium составляет 4 млн рублей, в версии Tech Plus – 4,2 млн рублей.

