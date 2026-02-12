Haval H3 в России стал проще, мощнее и дешевле

Цены на обновленный Haval H3 с передним приводом стартуют от 2 699 000 рублей

Haval H3 немного обновили: сзади убрали «рюкзачок» (накладную панель), ниша для крепления номерного знака перенесена с бампера на пятую дверь, а решетку радиатора на полноприводных версиях заменили на полностью черную. Машины с передним приводом сохранили прежний дизайн передка.

Площадь заднего стекла увеличилась, также добавлен задний стеклоочиститель с омывателем.

В салоне кнопки круиз-контроля наконец переехали на руль. Задний диван обзавелся подлокотником со стаканодержателями и третьим подголовником. В богатых комплектациях появилась жесткая полка багажника.

Но главное под капотом: полноприводные версии получили обновленный 1.5-литровый мотор мощностью те же 177 л.с., но теперь он отвечает нормам Евро-6 и стал экономичнее в городе на 0,4 литра. Переднеприводные остались со 143-сильным агрегатом без изменений.

Стартовый Haval H3 Elite с передним приводом подешевел на 50 тысяч – до 2 699 000 рублей.

Версия Premium за 2,9 млн рублей осталась в прежней ценовой категории, а вот полноприводная модификация Premium 4WD подорожала до 3 199 000 рублей.

Вдобавок появилась новая топ-комплектация Tech+ с 16 динамиками аудиосистемы и полным набором электронных ассистентов – такой кроссовер оценен в 3,5 миллиона.

Владельцы Haval H3 теперь могут управлять машиной голосом, даже не выходя из дома: новая интеграция с «Яндекс Станцией» позволяет отдавать команды через GWM Connection. В самом автомобиле система распознает около 800 команд и 150 функций – от климата до камер. Работает и обновление «по воздуху» – через мобильную сеть телематической системы или по сети Wi-Fi.

Продажи обновленного автомобиля стартуют со дня на день.

