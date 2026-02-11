Этот популярный китайский кроссовер стал «горячим предложением» на вторичке
Переднеприводный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro стал одним из лидеров по количеству предложений на вторичном рынке, при этом оставаясь востребованным у покупателей.
Модели 2020-2023 годов с пробегом до 100 тысяч километров предлагаются от 1,1 млн рублей, привлекая современным дизайном, вместительным багажником и надежным бензиновым турбодвигателем.
Однако, многие владельцы стремятся расстаться с автомобилем именно на пробеге около 100 тысяч километров, не дожидаясь проблем с коробкой передач. Tiggo 7 Pro оснащается исключительно вариатором модели WLY CVT25, ресурс которого часто ограничивается 120-150 тысячами километров, после чего может потребоваться дорогостоящий ремонт.
А вот силовой агрегат заслуживает похвалы.
Мнение эксперта
Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:
– Двигатель SQRE4T15C 1.5 (147 л. с.) хорош – ожидаемый ресурс 400 тысяч км. Ибо блок здесь чугунный, а впрыск распределенный. Топливо – АИ‑92, есть гидрокомпенсаторы.
Цепной привод ГРМ исключительно живуч, турбокомпрессор служит свыше 200 тысяч км.
Так что именно вариатор, конструктивно схожий с известным японским аналогом Jatco JF016E, становится слабым звеном. Помимо этого, владельцы иногда сталкиваются со сбоями в работе блока ABS и преждевременным износом рулевых тяг.
Таким образом, рассматривая покупку подержанного Chery Tiggo 7 Pro, эксперт советует особое внимание уделить диагностике вариатора и быть готовым к возможным вложениям в его ремонт в обозримом будущем.
О других китайских среднеразмерных кроссоверах с пробегом читайте в полной версии материала.
