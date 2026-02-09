В России начали продавать надежные компактвэны из Японии. Относительно недорого

В РФ появились Mitsubishi Xpander и Xpander Cross по цене от 2,26 млн рублей

На российский рынок вышли популярные в Азии компактвэны Mitsubishi Xpander и его «внедорожная» модификация Xpander Cross.

Автомобили, поставляемые из ОАЭ (разумеется, неофициально), привлекают внимание семиместным салоном, оцинкованным кузовом и, что самое главное, весьма привлекательным ценником в своем сегменте.

Прямых аналогов у этой пары сегодня практически нет. Ближайшие семиместные автомобили, такие как Chery Tiggo 8 Pro Max, Geely Okavango или Jetour X90 Plus, стоят значительно дороже - от 3,3 до почти 4 миллионов рублей. Mitsubishi Xpander заполняет пустующую ценовую нишу, предлагая практичность за разумные деньги.

Mitsubishi Xpander

Цены на новые автомобили уже сформированы в разных городах. Наиболее выгодное предложение найдено в Омске, где за 2,26 млн рублей предлагают модели 2023 и 2025 годов.

Чуть дороже, от 2,29 млн рублей, Xpander Cross продают частные лица в Москве и Санкт-Петербурге. Стоимость машин в наличии у дилеров в других регионах варьируется вплоть до 3,6 млн рублей. При этом автомобили под заказ часто оказываются дешевле: к примеру, во Владивостоке новый Xpander готовы привезти за 2,317 млн рублей.

Mitsubishi Xpander Cross

Независимо от версии, автомобили оснащены 1,5-литровым двигателем мощностью 105 л.с. в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

В комплектацию компактвэна и его кроссовой версии обычно входят климат-контроль, мультимедийная система с сенсорным экраном, круиз-контроль, а также практичный третий ряд сидений, который легко складывается в ровный пол, увеличивая объем багажного отделения.

Mitsubishi Xpander

