#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

В России начали продавать надежные компактвэны из Японии. Относительно недорого

В РФ появились Mitsubishi Xpander и Xpander Cross по цене от 2,26 млн рублей

На российский рынок вышли популярные в Азии компактвэны Mitsubishi Xpander и его «внедорожная» модификация Xpander Cross.

Рекомендуем
Выяснилось, с каких авто россияне массово пересаживаются на китайские машины

Автомобили, поставляемые из ОАЭ (разумеется, неофициально), привлекают внимание семиместным салоном, оцинкованным кузовом и, что самое главное, весьма привлекательным ценником в своем сегменте.

Прямых аналогов у этой пары сегодня практически нет. Ближайшие семиместные автомобили, такие как Chery Tiggo 8 Pro Max, Geely Okavango или Jetour X90 Plus, стоят значительно дороже - от 3,3 до почти 4 миллионов рублей. Mitsubishi Xpander заполняет пустующую ценовую нишу, предлагая практичность за разумные деньги.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander

Цены на новые автомобили уже сформированы в разных городах. Наиболее выгодное предложение найдено в Омске, где за 2,26 млн рублей предлагают модели 2023 и 2025 годов.

Чуть дороже, от 2,29 млн рублей, Xpander Cross продают частные лица в Москве и Санкт-Петербурге. Стоимость машин в наличии у дилеров в других регионах варьируется вплоть до 3,6 млн рублей. При этом автомобили под заказ часто оказываются дешевле: к примеру, во Владивостоке новый Xpander готовы привезти за 2,317 млн рублей.

Mitsubishi Xpander Cross
Mitsubishi Xpander Cross

Рекомендуем
Реклама авто, которую видят и к которой прислушиваются покупатели — исследование

Независимо от версии, автомобили оснащены 1,5-литровым двигателем мощностью 105 л.с. в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

В комплектацию компактвэна и его кроссовой версии обычно входят климат-контроль, мультимедийная система с сенсорным экраном, круиз-контроль, а также практичный третий ряд сидений, который легко складывается в ровный пол, увеличивая объем багажного отделения.

Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  «Автоновости дня»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 2866
09.02.2026 
Фото:Mitsubishi
Поделиться:
Оцените материал:
+1