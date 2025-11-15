#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Chery Tiggo 8
15 ноября
Начались продажи нового семейного кроссовера за 1 млн рублей: подробности
В Китае стартовали продажи обновленного...
Эксперт рассказала, как владельцу легковушки отменить ложный штраф за перевес грузовика
15 ноября
Эксперт рассказала, как владельцу легковушки отменить ложный штраф за перевес грузовика
Владельцу легковушки жаловаться на ошибочный...
Шипованные шины будут служить гораздо дольше: просто следуйте этим советам
15 ноября
Шипованные шины будут служить гораздо дольше: просто следуйте этим советам
Эксперт Молодовский перечислил способы...

Новая версия популярного семейного кроссовера оказалась дешевле предыдущей

Autohome опубликовал живые фото обновленного кроссовера Geely Okavango

Портал Autohome разместил живые снимки обновленного кроссовера Geely Okavango. Эта модель не только получила визуальные улучшения, но и обновленную мультимедийную систему, а также расширенный набор технологий.

Рекомендуем
Как браслеты помогают выбраться с бездорожья — экспертиза «За рулем»

В Китае стоимость текущего Okavango начинается от 127 900 юаней (примерно 1,45 млн рублей), однако, согласно информации из источников, новая версия будет дешевле.

Дизайнеры модифицировали решетку радиатора и передние фары, воздухозаборники также претерпели изменения. Габариты автомобиля составляют 4865×1910×1770 мм, а колёсная база равна 2825 мм. Кроссовер оснащён 20-дюймовыми колесами с множеством спиц, а задняя часть осталась почти без изменений.

Geely Okavango
Geely Okavango
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Интерьер обновленной модели теперь доступен в двух цветовых вариантах: коричневом и сером. На передней панели установлен новый 14,6-дюймовый экран, а мультимедийная система теперь управляется Flyme Auto. Одной из главных особенностей стала возможность выбора компоновки салона на 5, 6 или 7 мест, чего не было в предыдущих версиях.

Под капотом у автомобиля предлагаются два двигателя: 1,5-литровый мощностью 174 л.с. и 2,0-литровый с мощностью 218 л.с. Обе версии работают в сочетании с роботизированной трансмиссией, а топовая модификация разгоняется до 100 км/ч за 7,9 секунды.

Интерьер Geely Okavango
Geely Okavango
Geely Okavango
Интерьер Geely Okavango
Интерьер Geely Okavango
  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Autohome
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 29
15.11.2025 
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Geely Okavango

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв