Новая версия популярного семейного кроссовера оказалась дешевле предыдущей

Autohome опубликовал живые фото обновленного кроссовера Geely Okavango

Портал Autohome разместил живые снимки обновленного кроссовера Geely Okavango. Эта модель не только получила визуальные улучшения, но и обновленную мультимедийную систему, а также расширенный набор технологий.

В Китае стоимость текущего Okavango начинается от 127 900 юаней (примерно 1,45 млн рублей), однако, согласно информации из источников, новая версия будет дешевле.

Дизайнеры модифицировали решетку радиатора и передние фары, воздухозаборники также претерпели изменения. Габариты автомобиля составляют 4865×1910×1770 мм, а колёсная база равна 2825 мм. Кроссовер оснащён 20-дюймовыми колесами с множеством спиц, а задняя часть осталась почти без изменений.

Geely Okavango

Интерьер обновленной модели теперь доступен в двух цветовых вариантах: коричневом и сером. На передней панели установлен новый 14,6-дюймовый экран, а мультимедийная система теперь управляется Flyme Auto. Одной из главных особенностей стала возможность выбора компоновки салона на 5, 6 или 7 мест, чего не было в предыдущих версиях.

Под капотом у автомобиля предлагаются два двигателя: 1,5-литровый мощностью 174 л.с. и 2,0-литровый с мощностью 218 л.с. Обе версии работают в сочетании с роботизированной трансмиссией, а топовая модификация разгоняется до 100 км/ч за 7,9 секунды.

