Новая версия популярного семейного кроссовера оказалась дешевле предыдущей
Портал Autohome разместил живые снимки обновленного кроссовера Geely Okavango. Эта модель не только получила визуальные улучшения, но и обновленную мультимедийную систему, а также расширенный набор технологий.
В Китае стоимость текущего Okavango начинается от 127 900 юаней (примерно 1,45 млн рублей), однако, согласно информации из источников, новая версия будет дешевле.
Дизайнеры модифицировали решетку радиатора и передние фары, воздухозаборники также претерпели изменения. Габариты автомобиля составляют 4865×1910×1770 мм, а колёсная база равна 2825 мм. Кроссовер оснащён 20-дюймовыми колесами с множеством спиц, а задняя часть осталась почти без изменений.
Интерьер обновленной модели теперь доступен в двух цветовых вариантах: коричневом и сером. На передней панели установлен новый 14,6-дюймовый экран, а мультимедийная система теперь управляется Flyme Auto. Одной из главных особенностей стала возможность выбора компоновки салона на 5, 6 или 7 мест, чего не было в предыдущих версиях.
Под капотом у автомобиля предлагаются два двигателя: 1,5-литровый мощностью 174 л.с. и 2,0-литровый с мощностью 218 л.с. Обе версии работают в сочетании с роботизированной трансмиссией, а топовая модификация разгоняется до 100 км/ч за 7,9 секунды.
