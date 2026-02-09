Выяснилось, с каких авто россияне массово пересаживаются на китайские машины

Haval Jolion привлекает бывших хозяев Renault Sandero, Kaptur и седанов Chevrolet

Аналитики выявили модели-лидеры, с которых россияне массово пересаживаются на новые автомобили из Китая, открывая тренды на рынке.

Ярче всего эта тенденция видна на примере бестселлера Haval Jolion. Интересно, что чаще всего на него хотят пересесть его же владельцы, что говорит о высокой степени лояльности, отмечают эксперты издания Pravda.Ru.

Также Jolion активно привлекает бывших хозяев Renault Sandero Stepway, Kaptur и классических седанов Chevrolet. Другой кроссовер, Haval M6, чаще всего становится выбором для владельцев Lada XRAY, Renault Duster и недорогих седанов вроде Nissan Almera, что подтверждает тягу к более просторному и современному формату.

Даже готовящийся к уходу Geely Emgrand находит свою аудиторию среди водителей Volkswagen Jetta и Polo, а также Nissan Almera, предлагая альтернативу привычным «народным» седанам. Стильный Omoda C5, в свою очередь, переманивает поклонников Mazda 3 и Opel Astra, предлагая им свежий дизайн и технологии.

В более высоком ценовом сегменте заметен другой тренд. Кроссовер Geely Monjaro все чаще рассматривают владельцы Kia Optima, Mazda 6 и Mitsubishi Outlander, а премиальный Li Auto L9 становится вариантом замены для хозяев Lexus RX и BMW X5. Даже спортивный седан Changan Uni-V привлекает внимание тех, кто раньше ездил на Mercedes-Benz C-класса или BMW третьей серии, предлагая драйверский образ за меньшие деньги.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»