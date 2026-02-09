#
Выяснилось, с каких авто россияне массово пересаживаются на китайские машины

Haval Jolion привлекает бывших хозяев Renault Sandero, Kaptur и седанов Chevrolet

Аналитики выявили модели-лидеры, с которых россияне массово пересаживаются на новые автомобили из Китая, открывая тренды на рынке.

«Серые» не сдаются: какие авто мы покупали до повышения утильсбора

Ярче всего эта тенденция видна на примере бестселлера Haval Jolion. Интересно, что чаще всего на него хотят пересесть его же владельцы, что говорит о высокой степени лояльности, отмечают эксперты издания Pravda.Ru.

Также Jolion активно привлекает бывших хозяев Renault Sandero Stepway, Kaptur и классических седанов Chevrolet. Другой кроссовер, Haval M6, чаще всего становится выбором для владельцев Lada XRAY, Renault Duster и недорогих седанов вроде Nissan Almera, что подтверждает тягу к более просторному и современному формату.

Полезная переделка для автомобиля с ДВС — отличный лайфхак за 240 рублей

Даже готовящийся к уходу Geely Emgrand находит свою аудиторию среди водителей Volkswagen Jetta и Polo, а также Nissan Almera, предлагая альтернативу привычным «народным» седанам. Стильный Omoda C5, в свою очередь, переманивает поклонников Mazda 3 и Opel Astra, предлагая им свежий дизайн и технологии.

В более высоком ценовом сегменте заметен другой тренд. Кроссовер Geely Monjaro все чаще рассматривают владельцы Kia Optima, Mazda 6 и Mitsubishi Outlander, а премиальный Li Auto L9 становится вариантом замены для хозяев Lexus RX и BMW X5. Даже спортивный седан Changan Uni-V привлекает внимание тех, кто раньше ездил на Mercedes-Benz C-класса или BMW третьей серии, предлагая драйверский образ за меньшие деньги.

Алексеева Елена
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
09.02.2026 
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
