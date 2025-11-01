В РФ появится собственное исполнение брутального кроссовера популярной марки

Марка Haval проведет рестайлинг кроссовера H3 эксклюзивно для российского рынка

Бренд Haval подготовит версию кроссовера H3, которая будет использоваться только на российском рынке.

Сейчас компания работает над рестайлингом кроссовера H3 эксклюзивно для России, сообщает источник со ссылкой на сообщество «Клуб любителей автомобилей ТагАЗ», опубликовавшее фото предсерийной машины. Судя по снимкам, суть вносимых изменений сведется к паре небольших, но значимых нюансов. Во-первых, изменится форма решетки радиатора: вместо ярко выраженных вертикальных элементов появится массивная горизонтальная планка с укрупненной эмблемой бренда.

Во-вторых, задняя дверь лишится вызывавшей столько вопросов «припухлости» и увеличит площадь остекления – что нельзя не приветствовать. Осталось дождаться этих машин на конвейере завода в Туле – сроки запуска сборки пока неизвестны. Так что пока сходим в галерею под публикацией и сравним актуальное исполнение с тем, что идет ему на смену.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube