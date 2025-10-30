#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти ошибки мы совершаем зимой, и это заставляет нас платить за ремонт
30 октября
Эти ошибки мы совершаем зимой, и это заставляет нас платить за ремонт
Простые привычки водителей зимой превращаются в...
FELIX запустил моторные масла!
30 октября
FELIX запустил моторные масла!
Всем знакомы антифризы FELIX — им доверяют...
Kia Telluride
30 октября
Секреты нового Kia Telluride скрыты под уникальной пленкой. Она сама – произведение искусства
Новый Kia Telluride 2027 года дебютирует 20...

Этот дешевый «внедорожный» кроссовер стал менее доступным: что с ценами

Внедорожник Haval H3 стал дороже в России на 100 тысяч рублей

Компания Haval удалила прайс-лист на кроссовер Haval H3 2024 года с своего российского сайта, что стало причиной повышения минимальной цены – теперь она составляет 2 599 000 рублей, без учета скидок.

Рекомендуем
Европротокол: удобно, но не всегда выгодно — и вот почему

В прошлом году модель предлагалась в трех комплектациях: переднеприводная Premium за 2 499 000 рублей, переднеприводная Tech+ за 2 749 000 рублей и полноприводная Tech+ за 2 999 000 рублей. На данный момент на сайте Haval представлены только прайс-листы для кроссоверов H3 2025 года.

Обновленные автомобили 2025 модельного года, которые поступили в продажу в октябре, имеют новую базовую комплектацию Elite, которая предлагается на 100 тысяч рублей выше минимальной цены H3 2024 года.

Haval H3
Haval H3

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В комплектации Elite отсутствуют контурная подсветка салона и электропривод двери багажника, но все автомобили 2025 года имеют доступ к сервисам «Яндекса» и функцию обновления программного обеспечения «по воздуху».

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Цены и комплектации Haval H3 2025 года:

  • Premium 2WD (2024 м. г.) – 2 649 000 руб.
  • Tech+ 2WD (2024 м. г.) – 2 899 000 руб.
  • Tech+ 4WD (2024 м. г.) – 3 199 000 руб.
  • Elite 2WD (2025 м. г.) – 2 599 000 руб.
  • Premium 2WD (2025 м. г.) – 2 699 000 руб.
  • Premium 4WD (2025 м. г.) – 2 949 000 руб.
  • Tech+ 4WD (2025 м. г.) – 3 249 000 руб.

Интерьер Haval H3
Интерьер Haval H3

Ранее «За рулем» сообщал, как изменить введение утильсбора, чтобы не шокировать общество.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Haval
Количество просмотров 35
30.10.2025 
Фото:Haval
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Haval H3

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв