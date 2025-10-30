Этот дешевый «внедорожный» кроссовер стал менее доступным: что с ценами
Компания Haval удалила прайс-лист на кроссовер Haval H3 2024 года с своего российского сайта, что стало причиной повышения минимальной цены – теперь она составляет 2 599 000 рублей, без учета скидок.
В прошлом году модель предлагалась в трех комплектациях: переднеприводная Premium за 2 499 000 рублей, переднеприводная Tech+ за 2 749 000 рублей и полноприводная Tech+ за 2 999 000 рублей. На данный момент на сайте Haval представлены только прайс-листы для кроссоверов H3 2025 года.
Обновленные автомобили 2025 модельного года, которые поступили в продажу в октябре, имеют новую базовую комплектацию Elite, которая предлагается на 100 тысяч рублей выше минимальной цены H3 2024 года.
В комплектации Elite отсутствуют контурная подсветка салона и электропривод двери багажника, но все автомобили 2025 года имеют доступ к сервисам «Яндекса» и функцию обновления программного обеспечения «по воздуху».
Цены и комплектации Haval H3 2025 года:
- Premium 2WD (2024 м. г.) – 2 649 000 руб.
- Tech+ 2WD (2024 м. г.) – 2 899 000 руб.
- Tech+ 4WD (2024 м. г.) – 3 199 000 руб.
- Elite 2WD (2025 м. г.) – 2 599 000 руб.
- Premium 2WD (2025 м. г.) – 2 699 000 руб.
- Premium 4WD (2025 м. г.) – 2 949 000 руб.
- Tech+ 4WD (2025 м. г.) – 3 249 000 руб.
