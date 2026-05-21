Зачем в России продают машины высокого экокласса? Причина удивит!
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Зачем автопроизводители всё чаще переводят автомобили, продающиеся в России, на шестой экологический класс, если о введении его обязательного применения пока не слышно?
Ответ эксперта
Александр Виноградов, «За рулем»:
– Первая причина – унификация машин с теми, что продаются на других рынках, прежде всего китайском.
Автомобиль «под шестой экокласс » дороже, чем соответствующий пятому, действующему сейчас в РФ. Но зачастую работа по созданию отдельной версии для России еще более затратна и не окупится.
Кроме того, проектирование машины могло начаться еще до 2022 года, когда планировали ввести шестой экокласс у нас. Проще было довести дело до конца, чем начинать всё заново. Пример – Лада Искра.
