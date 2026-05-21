Зачем в России продают машины высокого экокласса? Причина удивит!

Эксперт «За рулем» объяснил экологические нюансы автопрома

 Вопрос от читателя «За рулем»:

– Зачем автопроизводители всё чаще переводят автомобили, продающиеся в России, на шестой экологический класс, если о введении его обязательного применения пока не слышно?

Ответ эксперта

– Первая причина – унификация машин с теми, что продаются на других рынках, прежде всего китайском.

Автомобиль «под шестой экокласс »  дороже, чем соответствующий пятому, действующему сейчас в РФ. Но зачастую работа по созданию отдельной версии для России еще более затратна и не окупится.

Кроме того, проектирование машины могло начаться еще до 2022 года, когда планировали ввести шестой экокласс у нас. Проще было довести дело до конца, чем начинать всё заново. Пример – Лада Искра.

  • О том, как связаны экологический класс мотора и бензин, рассказано тут.

Виноградов Александр
Фото:Hino Motors
21.05.2026 
