С популярных китайских грузовиков сняли принудительный отзыв Росстандарта
21 мая
Продается черная Волга ГАЗ-24 с мощным V8

В Таганроге на продажу выставили Волгу ГАЗ-24 с бензиновым V8 от Toyota

Интересный кастом-проект возник в продаже – «двадцать четвертая» Волга черного цвета продается в Таганроге.

Волга на максималках! Продается очень крутой автомобиль

Машина, сошедшая с конвейера в 1981 году, была полностью переосмыслена в 2022-м.

Процесс включал в себя полную перекраску кузова, установку двигателя Toyota 1UZ FE (V8, 5.5, 195 л.с.) в паре с родной АКП, а также ходовой от «последней Волги» ГАЗ-31105 (разболтовка 5х114.3), дополненной четрехконтурной пневмоподвеской и оригинальными японскими дисками Weds.

Также установлены рулевая рейка Nissan с электроусилителем. Все двери, багажник и капот открываются с электрокнопок, на всех дверях – электростеклоподъемники.

Продается черная Волга ГАЗ-24 с мощным V8

В салоне – перешитый на заказ салон из кожи и алькантары, индивидуальные дверные карты, передняя панель и задняя полка. Передние сиденья – от Lexus IS, подлокотный бокс – от Lexus LS, задние сиденья – BMW E60. Кондиционер и отопитель – работают. В багажнике – фальшпол с отсеками под усилители, сабвуфер, компрессор и осушитель пневмоподвески. Проект создавался как авто выходного дня. Цена – 4,9 млн рублей.

Источник:  Avito
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 22
21.05.2026 
