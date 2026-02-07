Один неудачный тест парализовал продажи этого популярного кроссовера Hyundai

600 тысяч Hyundai Palisade отзывают из-за неисправности шторок безопасности

Продажи одного из самых успешных кроссоверов Hyundai в США – полноразмерного Palisade – оказались заморожены.

Причиной стал масштабный отзыв, затронувший почти 600 тыс. автомобилей модельных годов с 2020-го по 2025-й. Поводом послужили опасения по поводу боковых шторок безопасности, которые могут некорректно срабатывать при аварии.

История началась с планового краш-теста, проведенного Национальным управлением безопасности дорожного движения (NHTSA). В ходе проверки оказалось, что смещение головы манекена на третьем ряду сидений превышает допустимые нормы.

Последующие испытания, включая внутренние тесты Hyundai, подтвердили проблему: в отдельных комплектациях кроссовер не соответствует стандартам безопасности. Хотя расследование еще продолжается, компания приняла превентивные меры, издав приказ о приостановке продаж.

Под действие запрета попали 633 новеньких Palisade, которые сейчас находятся на дилерских складах и ожидают решения. Автопроизводитель уже работает над устранением дефекта, а первые официальные уведомления владельцам запланированы на конец марта.

Пока же популярный внедорожник, который еще недавно был хитом продаж, оказался в вынужденном простое из-за одного неудачного теста.

Проблема затронула 568 576 автомобилей 2020-2025 модельных годов, то есть обновленный Palisade уже не подпадает под отзыв.

