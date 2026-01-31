#
Итальянский лимузин-дворец длиной в метров готов затмить Rolls-Royce и Maybach

Компания Aznom представляет концепт гигантского премиум-лимузина L'Epoque

На автомобильной сцене появился новый претендент на титул самого роскошного средства передвижения, способный затмить даже легендарные Rolls-Royce и Maybach.

Итальянская компания Aznom Automotive совместно с Camal Design Studio анонсировала L'Epoque – не просто автомобиль, а целую «наземную яхту» длиной почти 8 метров. Этот гигант черпает вдохновение в парадных лимузинах и государственных автомобилях 1920-х годов, таких как Bugatti и Mercedes-Benz 770, но переосмысляя их с помощью технологий будущего.

У L'Epoque длинный капот, вертикальная решетка радиатора, ар-деко элементы и футуристичные 30-дюймовые колеса для баланса монументального кузова.

Однако главное волшебство ждет внутри. Интерьер, напоминающий бутик-отель, отказывается от обычных задних сидений в пользу дивана, откидных кресел и центрального мебельного модуля.

Цифровые экраны скрыты, а управление климатом, светом и даже ароматами доверено фоновому голосовому помощнику с ИИ, создавая атмосферу абсолютного покоя.

Техническая начинка соответствует амбициям: четыре электромотора на каждом колесе (суммарно более 1000 л.с.) и ДВС-генератор в качестве расширителя запаса хода обеспечивают мощь и автономность.

Aznom L'Epoque

Лестничная рама и адаптивная подвеска гарантируют плавность хода. Создатели позиционируют L'Epoque, как личное пространство уровня частного самолета, делая ставку на абсолютную конфиденциальность и эксклюзивность.

Впрочем, проект пока остается уникальным концептом на стадии изучения.

Источник:  Auto, Motor und Sport
0