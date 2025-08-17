#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Роскошь этой ограниченной версии Mercedes-Maybach поражает: вот ее особенности

Представлен Mercedes-Maybach S680 Emerald Isle в количестве 25 экземпляров

Mercedes-Maybach анонсировал ограниченную серию S680 Emerald Isle, в количестве всего 25 экземпляров, доступных по всему миру.

Рекомендуем
Сколько служит вариатор Весты? Вы удивитесь: 350 тыс. км — не предел!

При создании данной модели дизайнеры черпали вдохновение из калифорнийского побережья, выбрав для кузова двухцветный дизайн. Он сочетает в себе краску Manufaktur Moonlight White Metallic, символизирующую белый песок пляжа Пеббл-Бич, и Mid Ireland Green Metallic, которая отражает кипарисы Монтерея.

Внешний вид автомобиля дополнен множеством хромированных деталей и 21-дюймовыми коваными дисками, которые оформлены в виде бокалов для шампанского. Интерьер модели отделан светло-коричневой кожей Nappa, а на центральной консоли размещен логотип «Edition Emerald Isle 1 of 25». Напольные коврики и пороги также украшены эксклюзивными элементами Maybach.

Mercedes-Maybach S680 Emerald Isle
Mercedes-Maybach S680 Emerald Isle

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Для этой лимитированной серии был разработан особый аромат, в состав которого входят ноты кедра, кипариса и морской соли.

Mercedes-Maybach S680 Emerald Isle
Mercedes-Maybach S680 Emerald Isle

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Задний ряд сидений оснащен независимыми креслами представительского уровня и уютными системами комфорта, которые включают холодильник, складной столик, бокалы для шампанского и удобные подголовники.

Что касается технических характеристик, Mercedes-Maybach S680 Emerald Isle оснащен 6,0-литровым V12 двигателем с двойным турбонаддувом, который развивает мощность 621 л.с. и крутящий момент 899 Нм. Он работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода, благодаря чему автомобиль разгоняется до 96 км/ч за всего 4,5 секунды.

Mercedes-Maybach S680 Emerald Isle
Mercedes-Maybach S680 Emerald Isle
Mercedes-Maybach S680 Emerald Isle
Mercedes-Maybach S680 Emerald Isle
Mercedes-Maybach S680 Emerald Isle
Mercedes-Maybach S680 Emerald Isle
Mercedes-Maybach S680 Emerald Isle

Источник: ITHome

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 39967
17.08.2025 
Фото:ITHome
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mercedes-Benz S-класса

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв