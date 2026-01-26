#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Рост продаж авто
26 января
Мировой авторынок продолжил рост в 2025 году
Мировой авторынок в 2025 году вырос на 4%
Восемь ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» на Кубани
26 января
Восемь ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» на Кубани
Движение на трассе М-4 «Дон» затруднено в...
Надежный кроссовер
26 января
Топ-10 премиальных компактных кроссоверов 2026 года по надежности
Рейтинг надежности премиальных кроссоверов 2026...

Топ-10 премиальных компактных кроссоверов 2026 года по надежности

Рейтинг надежности премиальных кроссоверов 2026 года по версии Topspeed

Портал Topspeed. com опубликовал список самых надежных премиальных компактных кроссоверов в 2026 году.

Рекомендуем
3 крутых внедорожника по цене Lada Niva Travel — рейтинг «За рулем»

Первое место в этом рейтинге занял Acura RDX – автомобиль, который набрал 85 баллов из 100 по показателю надежности.

Jaguar F-Pace 2026 года стоит на втором месте с оценкой 81 балл, а замыкает лидирующую тройку Porsche Macan той же модели с 78 баллами.

В десятку лучших также вошли Lexus NX с 85 баллами, Lincoln Corsair, который получил 83 балла, и Genesis GV70 с рейтингом 81.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Кроме того, в список попали Tesla Model Y и Porsche Macan с 78 баллами, а также BMW X3, Volvo XC60 и Mercedes-Benz GLC – у каждой из этих моделей показатель надежности составил 74 балла.

Mercedes-Benz GLC
Volvo XC60
BMW X3
Tesla Model Y
Genesis GV70
Lincoln Corsair
Lexus NX
Porsche Macan
Acura RDX
Jaguar F-Pace
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые популярные автомобили Toyota в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  Topspeed
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 18
26.01.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0