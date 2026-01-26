Топ-10 премиальных компактных кроссоверов 2026 года по надежности

Рейтинг надежности премиальных кроссоверов 2026 года по версии Topspeed

Портал Topspeed. com опубликовал список самых надежных премиальных компактных кроссоверов в 2026 году.

Первое место в этом рейтинге занял Acura RDX – автомобиль, который набрал 85 баллов из 100 по показателю надежности.

Jaguar F-Pace 2026 года стоит на втором месте с оценкой 81 балл, а замыкает лидирующую тройку Porsche Macan той же модели с 78 баллами.

В десятку лучших также вошли Lexus NX с 85 баллами, Lincoln Corsair, который получил 83 балла, и Genesis GV70 с рейтингом 81.

Кроме того, в список попали Tesla Model Y и Porsche Macan с 78 баллами, а также BMW X3, Volvo XC60 и Mercedes-Benz GLC – у каждой из этих моделей показатель надежности составил 74 балла.

