Самые популярные автомобили Toyota в России: называем модели
По итогу 2025 года в Россию было завезено 127,8 тыс. автомобилей Toyota, что на 12% больше по сравнению с 2024 годом, сообщил Сергей Целиков, директор агентства «Автостат». При этом только около четверти автомобилей – 30,3 тыс. штук – оказались новыми, то есть не старше трех лет. Интересно, что среди новых машин рост импорта составил уже 40%.
Большая часть ввезенного парка – подержанные авто старше трех лет. Их объем достиг 97,5 тыс. автомобилей, что на 6% больше по сравнению с предыдущим годом.
Самые востребованные модели Toyota, которые привезли в Россию в течение 2025 года, распределились следующим образом: на первом месте RAV4 с долей 34,7%, затем Highlander – 24,6%, Camry – 19,6%, Corolla – 4,1% и Land Cruiser Prado с 3,9%.
Вторая часть импорта – подержанные Toyota разнообразных моделей. В лидерах здесь стоят Corolla, Yaris, Wish, RAV4 и Raize. При этом модельный ряд довольно широкий, и иногда появляются автомобили, непривычные для российских автолюбителей, особенно тех, кто живет в европейской части страны.
Что касается сборки новых Toyota, более 80% поступило из Китая. Среди же подержанных машин китайских автомобилей всего 13,3%, а подавляющее большинство – 83,5% – привезено из Японии.
Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ начались продажи новых Skoda Kamiq и Kamiq GT по цене от 1,7 млн рублей.
