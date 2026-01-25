Самые популярные автомобили Toyota в России: называем модели

Эксперт Целиков: импорт Toyota в РФ прошел отметку в 127,8 тысячи авто

По итогу 2025 года в Россию было завезено 127,8 тыс. автомобилей Toyota, что на 12% больше по сравнению с 2024 годом, сообщил Сергей Целиков, директор агентства «Автостат». При этом только около четверти автомобилей – 30,3 тыс. штук – оказались новыми, то есть не старше трех лет. Интересно, что среди новых машин рост импорта составил уже 40%.

Большая часть ввезенного парка – подержанные авто старше трех лет. Их объем достиг 97,5 тыс. автомобилей, что на 6% больше по сравнению с предыдущим годом.

Самые востребованные модели Toyota, которые привезли в Россию в течение 2025 года, распределились следующим образом: на первом месте RAV4 с долей 34,7%, затем Highlander – 24,6%, Camry – 19,6%, Corolla – 4,1% и Land Cruiser Prado с 3,9%.

Вторая часть импорта – подержанные Toyota разнообразных моделей. В лидерах здесь стоят Corolla, Yaris, Wish, RAV4 и Raize. При этом модельный ряд довольно широкий, и иногда появляются автомобили, непривычные для российских автолюбителей, особенно тех, кто живет в европейской части страны.

Что касается сборки новых Toyota, более 80% поступило из Китая. Среди же подержанных машин китайских автомобилей всего 13,3%, а подавляющее большинство – 83,5% – привезено из Японии.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ начались продажи новых Skoda Kamiq и Kamiq GT по цене от 1,7 млн рублей.

