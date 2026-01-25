#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Hyundai Staria Camper
25 января
На базе популярного минивэна Hyundai создали автодом, и он имеет один нюанс
Hyundai представила Staria Camper с батареей 84...
Назван способ сэкономить приличные деньги на ремонте автомобиля
25 января
Назван способ сэкономить приличные деньги на ремонте автомобиля
Эксперты объяснили, в каких случаях лучше...
Интерьер Chevrolet Trax
25 января
В России появился качественный импортный кроссовер по удивительно низкой цене
Chevrolet Trax второго поколения появился в РФ...

Самые популярные автомобили Toyota в России: называем модели

Эксперт Целиков: импорт Toyota в РФ прошел отметку в 127,8 тысячи авто

По итогу 2025 года в Россию было завезено 127,8 тыс. автомобилей Toyota, что на 12% больше по сравнению с 2024 годом, сообщил Сергей Целиков, директор агентства «Автостат». При этом только около четверти автомобилей – 30,3 тыс. штук – оказались новыми, то есть не старше трех лет. Интересно, что среди новых машин рост импорта составил уже 40%.

Рекомендуем
Чего ждать от УАЗа Патриота — рейтинг частых поломок

Большая часть ввезенного парка – подержанные авто старше трех лет. Их объем достиг 97,5 тыс. автомобилей, что на 6% больше по сравнению с предыдущим годом.

Самые востребованные модели Toyota, которые привезли в Россию в течение 2025 года, распределились следующим образом: на первом месте RAV4 с долей 34,7%, затем Highlander – 24,6%, Camry – 19,6%, Corolla – 4,1% и Land Cruiser Prado с 3,9%.

Toyota RAV4
Toyota Highlander
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Land Cruiser Prado

Вторая часть импорта – подержанные Toyota разнообразных моделей. В лидерах здесь стоят Corolla, Yaris, Wish, RAV4 и Raize. При этом модельный ряд довольно широкий, и иногда появляются автомобили, непривычные для российских автолюбителей, особенно тех, кто живет в европейской части страны.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Что касается сборки новых Toyota, более 80% поступило из Китая. Среди же подержанных машин китайских автомобилей всего 13,3%, а подавляющее большинство – 83,5% – привезено из Японии.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ начались продажи новых Skoda Kamiq и Kamiq GT по цене от 1,7 млн рублей.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 24
25.01.2026 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0