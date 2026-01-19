Только формально новые: эти Toyota остаются в строю спустя десятки лет
Один из лидеров автопрома, компания Toyota, активно использует проверенные временем конструкции. Речь идет о моделях, которые считаются новыми, но на самом деле базируются на архитектуре и технических решениях, применяемых от 10 до 40 лет назад. В ассортименте Toyota есть сразу несколько таких автомобилей – от легковых седанов до внедорожников и коммерческих фургонов.
Одним из самых «молодых» долгожителей стал Lexus IS текущего поколения, построенный на платформе 2013 года. Несмотря на несколько рестайлингов, в том числе значительное обновление в 2021 году, конструкция модели практически не изменилась за 13 лет.
Коммерческий транспорт Toyota делает ставку на консервативные решения. Компактный фургон LiteAce, который также известен как Daihatsu GranMax, выпускается с 2007 года без серьезных изменений и популярен в Азии благодаря своей простоте и практичности.
Toyota HiAce с «плоским носом» производят в Японии с 2004 года. Несмотря на выход нового HiAce в 2019 году, старая версия остается в производстве и даже получила обновление к 2026 году с LED-оптикой и улучшениями в салоне и системах безопасности.
Land Cruiser 70 Series – абсолютный рекордсмен Toyota по времени производства. Модель появилась в 1984 году и с тех пор остается в конвейере.
В 2026 году серия отметит 42 года, превзойдя по этому показателю даже легендарную серию 40. Последний значимый апдейт Land Cruiser 70 был в 2023 году, при этом прекращать выпуск не планируют. Высокий спрос сохраняется, особенно на рынках Ближнего Востока и Океании, где ценят надежность и ремонтопригодность автомобиля.
