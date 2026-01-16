Новые штрафы и знаки, подорожание машин: что ждет водителей в 2026 году

Водителей в РФ в 2026 году ждут рост цен на авто, новые штрафы и ГОСТ на знаки

2026 год принес для российских водителей несколько важных изменений.

Машины резко подорожали

С начала года в стране проиндексировали утилизационный сбор и повысили НДС до 22%, что вызвало ощутимый рост цен на автомобили всех марок – от бюджетной Lada до премиальных Hongqi и Rox.

ГАИ ужесточила контроль на дорогах

Введение новых комплексов видеофиксации «Кордон. Про» расширило возможности ГАИ в выявлении нарушений ПДД. Эти системы фиксируют множество нарушений, таких как превышение скорости и выезд на встречную полосу, без необходимости выхода из патрульного автомобиля. Также комплексы помогают находить транспортные средства, которые находятся в розыске.

Новые штрафы

Новые штрафы в 2026 году затронули перевозку детей без удерживающих устройств: сумма штрафа для физических лиц поднялась до 5 тысяч рублей. Кроме того, ужесточились требования к тонировке автомобилей, временно ввезенных из стран, не входящих в Таможенный союз, к которым относятся Южная Осетия, Абхазия и Грузия. Ранее для таких автомобилей эти требования не применялись.

Подорожала эвакуация

Рост тарифов по эвакуации и хранению транспорта произошел в Москве и Санкт-Петербурге. Например, стоимость эвакуации автомобиля средней мощности в Москве теперь составляет 12,4 тысячи рублей, хранение на штрафстоянке подорожало до 3040 рублей, хотя первые сутки хранения остались бесплатными. В Санкт-Петербурге перемещение автомобилей на штрафстоянки стоит 3,8 тысячи рублей, а час хранения – 115 рублей.

Рекомендуем На Госуслугах теперь можно проверить машины такси

Новые тарифы на парковку и МСД

Изменения коснулись и стоимости проезда по МСД в Москве. В будние часы пик плата выросла до 13 рублей за участок, в остальное время и по выходным проезд остается бесплатным. Одновременно на ряде улиц столицы снизили цену на парковку.

Повышение цен на бензин

Также в России с конца декабря 2025 по начало января 2026 года наблюдалось повышение цен на бензинпримерно на 1 рубль за литр. Это связано с увеличением НДС и акцизов на топливо – повышение составило 5,1%.

Новые ставки транспортного налога

С 1 января во многих регионах, включая Московскую область, повысились ставки транспортного налога. Например, для транспортных средств с мощностью двигателя до 100 л. с. налог вырос на 40%. Аналогично увеличились ставки и в других регионах.

Повышенный акциз на лошадиные силы

Повысились акцизы на новые легковые автомобили в зависимости от мощности двигателя. Ставки акцизов варьируются от 64 рублей за лошадиную силу для машин мощностью от 90 до 150 л. с. до 1829 рублей за лошадиную силу для автомобилей свыше 500 л. с.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Новый ГОСТ для дорожных знаков

Кроме того, с 1 января вступил в силу новый ГОСТ, который установил обновленные стандарты для дорожных знаков. Обновленные таблички уже начали появляться на российских трассах.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ ответил на вопрос о ценообразовании кроссовера Lada Azimut.